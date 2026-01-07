羊來了快跑！超市突湧50隻綿羊 男子嚇到跳上櫃檯輸送帶

德國巴伐利亞當地一間超市湧入一群綿羊，讓店員嚇壞。（擷取自X/@jeperego）

日前，德國一間超市出現令人哭笑不得的畫面，位於德國巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）的當地超市，突然湧入約50幾隻綿羊，更集體在店內停留長達20分鐘，嚇得店員爬上結帳櫃檯的輸送帶上，現場狼藉的畫面曝光，爾後迅速在社群平台上瘋傳。

根據《OSTHESSEN NEWS》報導，事件發生在5日德國當地的一間超市，從網路畫面顯示，一群綿羊誤闖店裡，並集中停留在結帳區附近，雖未接觸或破壞任何商品，但地上留有滿地的大小便，造成現場一片混亂。

而這段羊群闖入的畫面在社群上爆紅，牧羊人得知消息後，向當地媒體表示，闖入超市的羊群是他所養的綿羊，懷疑這群羊不小心走散後，不知道是什麼原因，吸引牠們前往超市。

對此，超市店長回應，這起突發意外並不會向牧羊人提出任何賠償要求。而羊群在離開後，店內也立即進行初步清潔，同時檢查所有開放式食品，確保商品品質與食品安全無虞。

A Few Sheep Escaped And Fled Into A Penny Supermarket In Burgsinn Bavarialower Franconia pic.twitter.com/F3PbBp8Sb9 — Admiral Douglas Ballzac The Second （@Douglinhas97837） January 6, 2026

