月台下的椅子給誰坐？ 網友歪樓笑「朱自清爸」 台鐵親回網讚爆

網友發現月台底下放置一排椅子，疑惑詢問網友，意外釣出台鐵小編回覆；示意圖。（資料照）

近日，有網友發現，火車的月台底下放置一排藍色座椅，畫面緊鄰鐵軌，詭異又超違和，不禁讓網友好奇「這椅子是給誰坐的？」。貼文短時間內引來熱議，網友更歪樓稱「怕朱自清的爸爸爬太累給他坐的」。對此，台鐵小編也出面解答了。

一名網友在Threads上詢問，近期發現月台與鐵道之間的狹小空間裡，擺放一整排藍色椅子，不像是要給乘客坐的，「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」。貼文曝光，瞬間吸引百萬人觀看，網友歪樓回應「朱自清的爸爸，橘子太多累了月台下坐一下再繼續」、「軍閥吧！畢竟要小心車廂間的奉系（縫隙）」、「月下老人」。不過，也有網友認真回應「在日本，下雪天會有工人在月台下等待列車停頓時清除車底的積雪，應該是給他們休息用的」。

請繼續往下閱讀...

隨著討論發酵，台鐵官方也出面回應，「從影片的背景及模糊的廣播聲來看，這應該不是在台灣，而是在日本鐵道的月台上。而月台下方的暫避空間放置這些椅子，應該是舊款被淘汰的椅子，暫時堆放在不影響行車的地方。」

不過，台鐵的小編也接續回覆表示「總結：對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬，否則除了將依鐵路法立即送辦，若火車經過，肥胖的身子恐怕是進不了被椅子擺滿的暫避空間。」爆笑回覆讓網友大讚「喜歡台鐵小編在面對threads上有關台鐵批評建議時都會認真回覆，有朱自清的貼文也會胡言亂語」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法