台灣「大雕燒」轟動日網 逾340萬人驚呼︰阿姆斯特朗砲

台灣某間伴手禮商店門外的「大雕燒」廣告看板照片，意外在日本社群爆紅。（圖擷取自@Lesbideo25 社群平台「X」）

造型酷似男性生殖器的「大雕燒」雞蛋糕，時常因充滿性暗示的爭議設計，以及許多店家公然在街頭擺放過於明顯的廣告看板，而在台灣社會引爆激烈論戰。近期台灣某間伴手禮店的大雕燒看板照，意外在日本社群爆紅，不僅吸引超過340多萬人瀏覽、近萬人瘋傳，日本網友還曬出日本各地也有類似造型的奇妙小吃。

社群平台「X」（前Twitter）名為「べにま」的日本網友，昨（4）日下午分享1張照片，拍攝背景在台灣某間伴手禮店，其店門口擺放著1塊巨大的大雕燒廣告看板，上面還寫有「最屌伴手禮」、「懶僕人的最愛」、「TAIWAN No.1 SOUVENIR（台灣1第紀念品）」等宣傳詞。目睹如此直白的看板，「べにま」幽默給予「非常母湯」評價。

請繼續往下閱讀...

圖文曝光後，立即成為日本網友熱們話題，眾人除了調侃大雕燒有著不輸「阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲」、容易讓人害羞想歪的邪惡外表，還分享在日本觀光景點、地方商店，也有販售造型與名稱很類似、讓人浮想聯翩的商品，像是「雞雞燒」（ちんちん焼）、岩下新生薑博物館「生薑燈」（岩下の新生姜ペンライト）等。

還有熱心的日本網友科普，日本全國各地的「天下奇祭」，其中不乏以崇拜男性生殖器的傳統祭典，包含愛知縣小牧市田縣神社「豐年祭」、靜岡縣稻取溫泉「咚咚祭」（どんつく祭）、神奈川縣川崎市金山神社「鐵男根祭」（かなまら祭）等，這些祭典大多與祈求子嗣、求姻緣有關，活動當天還會出大型陽具神輿或器具出現。

該文還吸引南韓、美國等外國網友關注，不少人笑說未來有機會的話，會想去台灣朝聖令人難為情的大雕燒，也十分訝異台日兩國之間竟有如此相似的「惡趣味」。此外，還有許多曾在高中來台畢業旅行的日本網友指出，他們首次看到大雕燒的廣告看板與實體，是在台北市的「西門町商圈」，並強調西門町有很多商家能購買到它。

據了解，時常引發各國網友關注、話題性極高的大雕燒，雖然被店家標榜是「台灣必買伴手禮」，但實際上它在台灣並非受到所有人喜愛，甚至多次被檢舉到公家機關。不少家長抱怨這類商品，會對孩童教育造成不良影響；一般民眾也認為，它與台灣人文歷史並無任何連結，無法理解為何被包裝成台灣伴手禮，只會給外國觀光客留下負面印象。

相關新聞請見：

「大雕燒」看了害羞 伴手禮超搶手

天下奇祭！日本神社抬2米陽具遶境祈福

日本鐵男根祭典登場！ 櫻花妹大方「舔棒」求子

仿台灣本島薑 日本「生薑燈」讓人想歪不賣了

標榜台灣必買伴手禮！ 網怒檢舉西門町「大鵰燒」斥責︰很噁心

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法