    日本人來台必拍？ 台南「離婚500」成另類觀光景點

    2026/01/03 19:45 即時新聞／綜合報導
    台南一面「離婚500」的招牌，成了日本人眼中觀光必拍場景。（圖擷取自@bonkuretaiwan社群平台「X」）

    台灣和日本使用的漢字有些用法一樣，日前有位日本網友貼出台南街景驚訝「這邊已經成了觀光景點了嗎」，留言區出現不少日本網友貼出相同場景，不同角度，側面證實了這裡真的成為日本人眼中的「觀光景點」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ボンクレ台湾」的喜歡來台旅遊的日本網友，貼出一張台南帶有招牌的街景，上面寫著醒目的「離婚500」，招牌在日曬雨淋下已經有點褪色，非常有年代感。貼出後一票日本網友也跟上隊形，貼出同樣地點的照片。

    日本網友紛紛所見略同，「這裡是熱門旅遊景點，如果不在這裡拍照，還能去哪裡拍照呢」、「它果然是個著名的旅遊景點嗎」、「我也有拍」、「到台南必拍」、「我太好奇就拍了張照片」、「跟『金玉堂』一樣都是觀光景點」，甚至有網友發現台南的區碼06與大阪一樣，如果照著打可能會打到大阪。

