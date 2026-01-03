為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    「怪奇物語」最終季掀熱議！網友發現Google搜尋暗藏彩蛋

    2026/01/03 17:12 即時新聞／綜合報導
    網友發現，現在在Google上搜尋「怪奇物語」，點擊網頁下方出現的「20面骰子」後，畫面會局部顛倒。（圖擷取自Google搜尋）

    怪奇物語最終季在上個月在串流平台（Netflix）上映後，再次成為熱門話題，近期就有網友發現，Google搜尋也跟上這波熱潮，只要在Google網頁中輸入關鍵字「怪奇物語」，頁面將會神奇顛倒，讓影迷一秒進入影集中的神祕氛圍。

    網友在社群上分享，當使用者在Google搜尋「怪奇物語」後，頁面下方會出現一顆動態的「20面骰子」，而這顆骰子就是劇中主角們遊玩《龍與地下城》（Dungeons & Dragons）的核心道具，也是啟動這個神秘彩蛋的關鍵。

    當使用者點擊這顆骰子後，螢幕中心便會出現動畫及紅色裂痕，下秒搜尋頁面就會出現局部的顛倒，猶如影集中的「顛倒世界」，而背景也會瞬間變灰暗，讓影迷猶如跟著劇情，進入到異次元空間。

    這樣的隱藏彩蛋在社群上掀起討論，網友表示「好酷！試玩了一下好好玩」、「真的有耶！手機也變上下顛倒」，也有網友表示「追了好幾年的怪奇物語，一直捨不得點開看完結篇」。

    點擊網頁下方的「20面骰子」後，畫面就會局部顛倒。（圖擷取自Google搜尋）

