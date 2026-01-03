為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    狂！烏克蘭士兵靠MacBook Air擋子彈 筆電還能正常開機

    2026/01/03 14:33 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭士兵的MacBook Air筆電擋住子彈。（圖擷自「@lanevychs」X帳號）

    烏克蘭士兵的MacBook Air筆電擋住子彈。（圖擷自「@lanevychs」X帳號）

    太離譜！烏克蘭1名士兵近來在X上傳照片，從中可以看到1台2020年出廠的MacBook Air筆電幫忙擋住子彈，而且還可以正常開機，在網路上引起了熱烈討論。

    這名烏軍士兵幽默地在X發文，想知道「MacBook Air M1的防彈等級是多少」，因為「這台筆電擋住了步槍子彈」，從附圖可以看到子彈打中了筆電外殼但並未貫穿，而是卡在螢幕上。

    烏軍士兵接著還補上開機使用影片，可以看到除了螢幕上有一塊顯示功能異常，但基本上還能正常瀏覽文章，讓不少網友嘖嘖稱奇，還有人幫忙標記蘋果公司，呼籲業者替這名士兵更換筆電。

    相關影片請見︰

    筆電還可以正常開機。（圖擷自「@lanevychs」X帳號）

    筆電還可以正常開機。（圖擷自「@lanevychs」X帳號）

