時空錯亂？全球跨年歡慶喜迎2026 這一國竟然還在過2018年！

圖為衣索比亞首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）街景。（路透）

今天是2026年元旦，全球都在迎接嶄新一年之際，卻有一個國家還停留在2018年！位於非洲東北部的衣索比亞聯邦民主共和國，因為仍然使用當地傳統且獨特的曆法，時間比標準西元曆法晚了整整7年至8年，而且他們3個多月前才剛過屬於他們的新年！

根據《BBC》報導，衣索比亞是個歷史悠久的基督教國家，他們的曆法之所以比西元曆法晚了7至8年，是因為對耶穌誕生年份的計算方式不同。西元500年，天主教會修正耶穌誕生年份和計算方式，但衣索比亞東正教並未跟進改制，這套傳統曆法就這樣沿用至今，造成「時空錯置」的有趣現象。

但其實衣索比亞人還是有在使用西元曆法，對他們而言，在兩種不同曆法之間自由切換已經是日常，而且不會搞混。用當地方言交談時，他們習慣使用衣索比亞曆法，現在就是2018年；若改用英語溝通，就會自動切換回大家熟知的西元年份2026年。

而衣索比亞曆的新年，是每年9月11日（閏年為9月12日），也就是說他們3個多月前才剛過完屬於他們的新年。更特別的是，衣索比亞曆一年有13個月，但一樣是365天，前12個月都是固定30天，今年第13個月只有5天（閏年為6天）。當地是一個使用12小時制計時的國家，從日出到日落，再從日落到日出。所以國際時間早上07:00相當於衣索比亞時間的01:00，中午及午夜都是06:00。

而衣索比亞人稱呼新年為「恩庫塔塔什節」（Enkutatash，意謂新年到來、祝福、分享與新的開始），而且慶祝這場盛大節日的不僅限東正教徒，而是全國人民一同歡慶。

