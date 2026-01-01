為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    尼安德塔人會吃人？比利時洞穴發現兒童骨骸有切割痕

    2026/01/01 11:34 編譯陳成良／綜合報導
    尼安德塔人生活還原想像圖。（路透資料照）

    尼安德塔人生活還原想像圖。（路透資料照）

    人類演化史上的食人疑雲再添新證據。一項針對比利時洞穴出土骨骸的研究顯示，距今約4萬5000年前，當地的尼安德塔人（Neanderthals）群體中曾發生「同類相食」行為。分析指出，受害者包括婦女與兒童，其骨骸上留有被刻意切割與敲擊的痕跡，顯示肉被剔除且骨髓可能被吸食。雖然多數證據指向這是尼安德塔人所為，但科學家也語帶保留表示，無法完全排除現代人類祖先「智人」（Homo sapiens）涉案的可能性。

    據英國《每日電訊報》報導，法國國家科學研究中心（CNRS）團隊針對比利時高耶洞穴（Goyet caves）內的骨骼碎片進行分析。透過粒線體DNA與骨骼型態學檢測，確認這批受害者至少有6人，包括4名成年女性、1名幼童與1名嬰兒。

    研究顯示，這些骨骸上留有明顯的切割痕跡，特別是在鎖骨部位，顯示曾使用石器工具進行「肢解」（butchered），將肌肉組織剝離。此外，部分長骨也有被敲碎的跡象，這通常是為了提取營養豐富的骨髓。

    不排除經過烹煮 兇手身分仍有討論

    至於受害者是否被烹煮過？研究團隊指出，雖然骨頭表面未發現燃燒痕跡，但這不足以排除肉類被水煮或火烤的可能性。CNRS研究主任克雷夫科爾（Isabelle Crevecoeur）表示，根據現有的考古與行為數據，最合理的推測是「尼安德塔人吃掉了尼安德塔人」，受害者可能來自不同的群體。

    關於兇手身分，雖然有假說認為可能是早期智人獵食了尼安德塔人，但專家多持保留態度。倫敦自然史博物館人類學家史特林格（Chris Stringer）指出，雖然當時智人已出現在歐洲，例如在距離該洞穴東方約595公里的德國拉尼斯（Ranis）曾發現智人蹤跡，但目前尚無確切考古證據顯示智人當時已進入比利時高耶地區。因此，同類相食仍是目前科學界認為可能性最高的解釋。

    科學家分析比利時高耶洞穴出土的尼安德塔人骨骸，透過核DNA檢測證實，受害的2名兒童均為男性，其中一名為嬰兒，另一名年齡介於6.5至12.5歲之間。（圖取自比利時皇家自然科學研究所）

    科學家分析比利時高耶洞穴出土的尼安德塔人骨骸，透過核DNA檢測證實，受害的2名兒童均為男性，其中一名為嬰兒，另一名年齡介於6.5至12.5歲之間。（圖取自比利時皇家自然科學研究所）

