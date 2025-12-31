為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本貓皇享受鏟屎官「年末馬殺雞」 幸福萌樣融化百萬人

    2025/12/31 22:43 即時新聞／綜合報導
    日本飼主分享調皮愛貓被女兒全身「馬殺雞」後，臉上洋溢幸福滿足的笑容。（圖擷取自@mifuyu_916 社群平台「X」）

    有日本飼主分享，家中調皮搗蛋的愛貓在日前被女兒全身「馬殺雞」（日文マッサージ音譯，按摩）後，臉上洋溢著非常幸福且滿除的笑容，可愛萌樣融化超過100多萬名網友。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「みふゆ（三冬）」的日本網友29日晚間分享照片與影片，只見躺在沙方上的愛貓「SASUKE」（サスケ）肉嘟嘟的臉頰、軟呼呼又毛茸茸的貓掌，被他女兒不斷用雙手上下來回按摩，按摩力度似乎讓SASUKE十分享受，臉上甚至還出現他從未看過的愉悅表情，讓他當場哭笑不得。

    逗趣畫面一出，也吸引大批貓奴朝聖，眾人還紛紛笑說，「太可愛了！」、「幸福的小臉按摩」、「快樂的小貓模式」、「你女兒有一雙神之手」、「我理解你的感受，我家貓咪也更愛女兒」、「謝謝女兒讓我欣賞到SASUKE美麗的容顏」、「我覺得靜態圖片已經很可愛了，但影片中的SASUKE顯得更可愛，也更家毛茸茸且軟乎乎」。

