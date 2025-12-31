為「114514」癱瘓憲法法庭？全網壞笑︰原來藍白立委是淫夢民

台灣憲法法庭19日做出「114年憲判字第1號」判決，被不少台灣網友以「114，有一釋」來形容。（圖擷取自社群平台「X」、「中共プロパガンダ・テキストジェネレーター」，本報合成）

2025年邁入尾聲，台灣網友紛紛在社群平台回顧今年各種事件。其中，藍白去年強修「憲法訴訟法」，導致憲法法庭空轉，直到本月19日憲法法庭做出「114年憲判字第1號」判決，宣告憲訴法修正案部分規定違憲失效，掀起熱議，還吸引許多調皮網友以諧音哏與網路迷因，狠狠嘲諷藍白2黨。

國民黨、民眾黨立委去年底挾人數優勢，聯手輾壓三讀通過「憲法訴訟法」等爭議三法，提高憲法法庭評議人數門檻，導致台灣憲法法庭史上首度出現「空轉近1年」情況。不少台灣網友持續討論相關議題，猜測何時才會釋憲，未料，12月16日竟有一些網友以今年是台灣「民國114年」、憲法法庭尚未釋憲與日本著名網路迷因「114514」為素材，在Threads發文稱此現象可簡稱為「114，無一釋」。

相關貼文引爆萬人朝聖，發起各種歪樓言論，「覆議了三回啊三回」、「原來藍白立委都是淫夢民」、「大法官不到10位甚至9位（悲」、「114年不愧是台灣淫夢年（大喜）」、「孫文佈了百年的局啊！見證歷史了（喜」、「以為是中共同路人，沒想到是淫夢同路人啊（喜」、「為了完成淫夢梗而癱瘓憲法法庭的立委是屑（惱）」、「原來藍白癱瘓憲法法院是為了這個啊，這下2個黨的立委們全部都可以被列為淫夢民了」。

隨著這波「114，無一釋」爆笑討論在網上發酵，意外吸引越來越多年輕網友關注今年結束前，憲法法庭究竟會不會「釋憲」。值得注意的是，「114，無一釋」趣聞事發3日後，憲法法庭5位大法官做出自救動作，19日做出「114年憲判字第1號判決」判決，宣告「憲法訴訟法修正案」的立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序及憲法權力分立原則，因此宣告該修法內容牴觸憲法，自判決公告日起正式失其效力。

事後有網友指出，114年第1號憲法判決出爐可稱為「114，有一釋」，若用台語來讀「有」這個字，會出現「ū」的讀音，因此整句話還是能與網路迷因「114514」產生關聯。其他網友見狀也紛紛笑說，「淫夢特有的強辯（半惱」、「Homo特有的諧音能力（全惱」、「接下來會有人爆音大喊太雷普了」、「日期跟第一號判決都能對的上，看來憲法解釋也是一種王道征途吧（喜」、「癱瘓整年憲法法庭，就是為了確保今年只能有1個釋憲案被通過，藍白立委們一個一個一個都是用心良苦的淫夢民罷（悲糞）」。

據了解，備受台灣與日本網友喜愛的網路迷因「114514」，源自日本經典男同性戀成人片《仲夏夜之淫夢》劇中一段日文台詞「いいよ！こいよ！」（好啊！來啊！）的諧音，不時能看到各國「淫夢民」將這組數字以各種形式傳播到不同的網路等平台；至於在台灣等中文圈的網友，則較常以「好時代，來臨力（大喜」等諧音來造句玩哏。

