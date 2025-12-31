奈良鹿爽嗑「1飾品」 嚇壞一票日本人︰好歹等跨年再吃啊！

住在日本奈良的民眾分享，他今（31）日一大早外出，撞見當地被奉為「神明使者」的野生奈良鹿，狂吃店家擺在門口的重要新年飾品門松。（圖擷取自@Lp5iwcdqhB4Vbs6 社群平台「X」）

日本自明治維新後，以公曆取代農曆，也將原本的農曆新年改為每年1月1日，大掃除、辦年貨、佈置年飾等舊有傳統習俗，至今仍持續保留。住在奈良縣的民眾，他今（31）日一大早外出，撞見當地被奉為「神明使者」的野生奈良鹿，狂吃店家擺在門口的重要新年飾品，這一幕隨即在日網引發議論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「奈良ならでは」、平時喜歡到奈良公園散步的日本網友分享，他在今日早上5點多外出，並在路邊看到1隻奈良鹿低下頭覓食，當他靠近一看，發現那頭鹿正在吃的東西，是店家特意放在大門口、專門祈求神明庇護的「門松」，讓他嚇得驚呼︰「客人你這樣我們會很困擾！好歹等到過年後再吃啊！」

請繼續往下閱讀...

照片曝光後，吸引超過280萬人次瀏覽，日本網友紛紛驚呼，「湯婆婆：就算是客人也無法原諒！」、「對奈良鹿來說，新年根本自助餐沙拉」、「鹿：我已經跟神明大人談過了，要趁門松新鮮吃光它！」、「神明使者吃掉年神降臨的標記，這算是雙喜臨門嗎！？」。也有當地人分享，奈良縣政府、鄰近奈良公園的商家與住戶，為防止門松還沒過完年就被奈良鹿吃光的情況發生，每年都將自家的門松進行全副武裝。

「日本台灣交流協會」曾在臉書發文臉書發文的介紹，日本人會在新年期間擺設各種新年用品，被放在門口的「門松」則被視為能「迎接年神」、「年神降臨時依附的對象」。另外，擺設門松的期間，也被為視為神明蒞臨家中的期間，又稱「松之内（松の内）」，至於擺設時間長短依地區各有不同，關東地區到1月7日、關西地區則到15日小正月為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法