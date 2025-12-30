他「這樣」抓到北韓產的寶可夢 網驚：簡直超神奇

1位日本網友在仁川飛往成田的班機上，因GPS飄移抓到了北韓的寶可夢。（圖擷取自@qkCrROL7exdMepj社群平台「X」）

《Pokémon GO》是以結合Google Maps位置服務的擴增實境類智慧型手機遊戲，因此在沒有Google服務的國家，理論上無法抓寶可夢，不過有位日本網友因為GPS飄移，居然抓到了北韓產的寶可夢，讓看到的網友直呼太神奇了。

社群平台「X」（前Twitter）名為「てんち」的日本網友是位《Pokémon GO》玩家，曾為了《Pokémon GO》走訪多國，包括：台灣、韓國、美國、英國、德國等，這次他再搭乘韓國仁川機場飛往成田機場航班時，連上了飛機內的免費Wi-Fi，導致GPS飄移到北韓領海，因為他從仁川機場就沒有關《Pokémon GO》，因此能正常登入、抓寶。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛在貼文底下開起玩笑，「如果我在北韓抓到卡比獸，會改名成金正恩」、「金日成大學可以是個寶可夢補給站」，也有網友羨慕原PO可以抓到產自北韓的寶可夢，甚至有網友說他之後會去韓國仁川機場，也要試試看能不能成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法