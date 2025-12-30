為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    他「這樣」抓到北韓產的寶可夢 網驚：簡直超神奇

    2025/12/30 20:16 即時新聞／綜合報導
    1位日本網友在仁川飛往成田的班機上，因GPS飄移抓到了北韓的寶可夢。（圖擷取自@qkCrROL7exdMepj社群平台「X」）

    1位日本網友在仁川飛往成田的班機上，因GPS飄移抓到了北韓的寶可夢。（圖擷取自@qkCrROL7exdMepj社群平台「X」）

    《Pokémon GO》是以結合Google Maps位置服務的擴增實境類智慧型手機遊戲，因此在沒有Google服務的國家，理論上無法抓寶可夢，不過有位日本網友因為GPS飄移，居然抓到了北韓產的寶可夢，讓看到的網友直呼太神奇了。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「てんち」的日本網友是位《Pokémon GO》玩家，曾為了《Pokémon GO》走訪多國，包括：台灣、韓國、美國、英國、德國等，這次他再搭乘韓國仁川機場飛往成田機場航班時，連上了飛機內的免費Wi-Fi，導致GPS飄移到北韓領海，因為他從仁川機場就沒有關《Pokémon GO》，因此能正常登入、抓寶。

    網友紛紛在貼文底下開起玩笑，「如果我在北韓抓到卡比獸，會改名成金正恩」、「金日成大學可以是個寶可夢補給站」，也有網友羨慕原PO可以抓到產自北韓的寶可夢，甚至有網友說他之後會去韓國仁川機場，也要試試看能不能成功。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播