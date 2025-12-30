為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    2千年來首度重現功能！ 科博館「地動儀」疑成功觀測宜蘭7.0強震

    2025/12/30 15:13 即時新聞／綜合報導
    東漢發明家張衡所設計的「候風地動儀」，在台中科博館的演示模型疑似成功觀測到宜蘭7.0強震，出現「龍口彈珠，銅蛙承於下」的畫面。（圖由林志隆授權）

    東漢發明家張衡所設計的「候風地動儀」，被認為是世界最早的地震儀，現已失傳，不過許多考古學家、學者試圖復原、重現，但都未能成功實現觀測工程；不過宜蘭外海27日深夜11點許發生芮氏規模7.0強震，位於台中的自然科學博物館候風地動儀模型，疑似測得這次地震。

    國立自然科學博物館研究員林志隆在臉書表示，科博館的專家今年與廠商合作研發1座具有實際功能的「候風地動儀」演示模型，於本月5日交貨，結果27日晚間11點05分，宜蘭外海發生規模7.0強震，而這個地動儀疑似成功觀測到這起地震。

    林志隆指出，本館人員隔日早上進到辦公室後檢視，發現這次的地震成功觸發了地動儀的都柱（本座設計是直立都柱型）傾倒，是2000年來第一次有復刻模型在實際地震測試中成功展現史書中所述的功能，但由於監視器還未安裝，不能看到觸發瞬間，只能看到最終的結果「龍口彈珠，銅蛙承於下」。

    根據地動儀的龍口彈珠方位，顯示方位為北方，和實際地震來源的東北方有誤差，林志隆從地震波的傳遞來看，P波傳到中部的時候是南北先搖，然後東西向才到，那麼地動儀都柱倒向南北方而非東北西南就很合理，他認為：「顯然地動儀測震源方向只適合關中那種平原的淺層地震，如果是台灣這種小小多山的地方干擾就太多了。」

    不過目前科博館研究人員正在探討偏差原因並進行調校，希望能夠再提高偵測的靈敏度以及方位判斷的正確率。

