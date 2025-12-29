時薪1.1萬新台幣！美國機師「超狂薪資單」掀起全網暴動

外國社群平台瘋傳1張圖片，為1名任職美國航空的機師薪資單截圖，上面顯示他年收入有45.8萬美元，時薪換算約有360美元。示意圖。（資料照，美聯社）

外國社群平台瘋傳1張圖片，為1名任職美國航空（American Airlines）的機師薪資單截圖，上面顯示他年收入有45.8萬美元（約新台幣1452萬元），時薪換算約有360美元（約新台幣1.1萬元），高額薪資令大批網友震驚不已，有些人甚至嗨問「想考飛行執照」，但也有不少人列出機師這份工作會遇到的各種麻煩。

綜合外媒報導，「Breaking Aviation News & Videos」23日分享1張美國航空機師的薪資單，還透露上面記載的數字，並非機師能達到的最高等級。另《Flying》雜誌報導，若可駕駛波音777、空中巴士A350等大型客機的機長，時薪高達450美元（約新台幣1.4萬元）；若以民航機師年均900小時飛行時數推估，年收入突破千萬並非罕見。

該文引發各界熱議，社群平台也呈現兩極評價。一派網友對此感到羨慕不已，並對此笑說，「孩子們，快去考飛行執照吧！」、「要不是已經工作了，我都想去考飛行執照」；也有一派網友吐槽，「讓我在3萬5千呎高空安心飛行的人，當然該領高薪」、「當你的性命握在別人手裡，你只會希望那人夠專業、夠值錢」。

更有網友直言，儘管薪資誘人，也絕對不會想從事這個職業，「就算給我50萬美元（約新台幣1585萬元），我也不想處理糟糕的班表、機場、旅客、不斷住飯店的生活，這聽起來很痛苦。」報導指出，聯邦法規對機師的飛行時數有嚴格限制，加上航班間休息規定、飛行前後勤務時間等因素，都會影響機師的實際收入。

