    首頁 > 蒐奇

    三戰爆發、中國武統台灣？ 專家分析網傳「盲眼龍婆」2026預言

    2025/12/29 16:48 即時新聞／綜合報導
    保加利亞已故預言家「盲眼神婆」巴巴．萬加（Baba Vanga）。（圖擷取自@onedio 社群平台「X」）

    保加利亞已故預言家「盲眼神婆」巴巴．萬加（Baba Vanga）。（圖擷取自@onedio 社群平台「X」）

    隨著2025年邁入尾聲，保加利亞已故預言家「盲眼神婆」巴巴．萬加（Baba Vanga）生前留下諸多預測，再度被各國網友瘋傳，像是即將到來的2026年，她留下天災、地緣政治動盪、地球與外星文明接觸等預測。其中政治動盪被部分人士以全球現狀解讀成「中國武統台灣」，這類說法出現引發專家分析與打臉。

    綜合外媒報導，據傳巴巴．萬加在12歲因天災失去視力，卻也因此獲得預知未來的能力，並精準預言許多重大歷史事件，包含「切爾諾貝利核災」、「蘇聯解體」、「黛妃去世」、「美國911事件」、「英國脫歐」等，以至於她過世近30年，仍有許多忠實信徒每年大肆宣揚她生前留下來尚未發生的預言，並對這些預言深信不疑。

    報導指出，巴巴．萬加生前對於2026年的圍繞著天災、戰爭與外星科技，她聲稱這一年將首度出現「外星人乘坐大型太空船，並進入地球大氣層與人類接觸」的情況，屆時地球可能會與某個未知文明取得聯繫。另外，部分論點認為該預言與今年7月發現的星際天體「3I/ATLAS」有關聯在，但被天文科學家出面駁斥，它是彗星而非太空船。

    另外，儘管巴巴．萬加從未明確提及「人工智慧」（AI）等字眼，僅警告科技將面臨失控，社群網路仍出現不少人將其與「AI發展」進行聯想，認為2026年將出現「人類對機器的過度依賴」、「人類倫理框架因新科技崩潰」、「自動化取代大規模勞動力，導致社會結構劇變」等情況，進而演變成AI控制與統治全球人類的情況。

    而令眾人最為關心的，莫過於巴巴．萬加對天災與戰爭方面的預言。巴巴．萬加宣稱，2026年全球有8%的地區會出現洪水、海嘯、地震和火山爆發等天災，雖然並未明說具體地點，但強調會因此引發極端天氣。除了嚴峻天災，巴巴．萬加還指出這一年將爆發一場涉及世界主要強國的大規模戰爭，屆時戰火將蔓延至世界各地。

    根據巴巴．萬加原始說法，這場長期性大規模戰爭會發生在「歐洲」與「亞洲」，導致歐洲政治版圖碎片化、亞洲多國地緣政治更加不穩定。部分人士與媒體則以現今世界政治氛圍，來自行解讀這條預言，聲稱這是指「三戰爆發」、「中國併吞台灣」、「俄羅斯與美國進行軍事對抗」、「台灣、南海和中印邊界的地緣政治不穩定」等情況。

    面對巴巴．萬加的預言每年被各國網友瘋傳，甚至引發不小的社會恐慌，讓相關學者以此進行分析，除了查出巴巴．萬加生前從未留下任何明確且精準的文字紀錄，流傳預言大多自口耳相傳，並被後世有心人士進行改編，還指出所謂的「預言」其實更像「一面鏡子」，反映當代人類對氣候變遷、科技失控以及強權政治的集體焦慮。

    專家指出，與其說這些預言是對未來的精確導引，不如說其實是人類天生對未知恐懼與好奇心的投射，呼籲各界應抱持理性看待任何預言，避免將網路謠言與科學事實混淆。此外，巴巴．萬加預言並非完全精準，像是她在1994年世界盃，就預測錯決賽的勝利球隊；號稱第三次世界大戰會在2010年至2014年開打，結果在那段期間並未發生。

