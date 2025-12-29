三戰爆發、中國武統台灣？ 專家分析網傳「盲眼龍婆」2026預言

保加利亞已故預言家「盲眼神婆」巴巴．萬加（Baba Vanga）。（圖擷取自@onedio 社群平台「X」）

隨著2025年邁入尾聲，保加利亞已故預言家「盲眼神婆」巴巴．萬加（Baba Vanga）生前留下諸多預測，再度被各國網友瘋傳，像是即將到來的2026年，她留下天災、地緣政治動盪、地球與外星文明接觸等預測。其中政治動盪被部分人士以全球現狀解讀成「中國武統台灣」，這類說法出現引發專家分析與打臉。

綜合外媒報導，據傳巴巴．萬加在12歲因天災失去視力，卻也因此獲得預知未來的能力，並精準預言許多重大歷史事件，包含「切爾諾貝利核災」、「蘇聯解體」、「黛妃去世」、「美國911事件」、「英國脫歐」等，以至於她過世近30年，仍有許多忠實信徒每年大肆宣揚她生前留下來尚未發生的預言，並對這些預言深信不疑。

請繼續往下閱讀...

報導指出，巴巴．萬加生前對於2026年的圍繞著天災、戰爭與外星科技，她聲稱這一年將首度出現「外星人乘坐大型太空船，並進入地球大氣層與人類接觸」的情況，屆時地球可能會與某個未知文明取得聯繫。另外，部分論點認為該預言與今年7月發現的星際天體「3I/ATLAS」有關聯在，但被天文科學家出面駁斥，它是彗星而非太空船。

另外，儘管巴巴．萬加從未明確提及「人工智慧」（AI）等字眼，僅警告科技將面臨失控，社群網路仍出現不少人將其與「AI發展」進行聯想，認為2026年將出現「人類對機器的過度依賴」、「人類倫理框架因新科技崩潰」、「自動化取代大規模勞動力，導致社會結構劇變」等情況，進而演變成AI控制與統治全球人類的情況。

而令眾人最為關心的，莫過於巴巴．萬加對天災與戰爭方面的預言。巴巴．萬加宣稱，2026年全球有8%的地區會出現洪水、海嘯、地震和火山爆發等天災，雖然並未明說具體地點，但強調會因此引發極端天氣。除了嚴峻天災，巴巴．萬加還指出這一年將爆發一場涉及世界主要強國的大規模戰爭，屆時戰火將蔓延至世界各地。

根據巴巴．萬加原始說法，這場長期性大規模戰爭會發生在「歐洲」與「亞洲」，導致歐洲政治版圖碎片化、亞洲多國地緣政治更加不穩定。部分人士與媒體則以現今世界政治氛圍，來自行解讀這條預言，聲稱這是指「三戰爆發」、「中國併吞台灣」、「俄羅斯與美國進行軍事對抗」、「台灣、南海和中印邊界的地緣政治不穩定」等情況。

面對巴巴．萬加的預言每年被各國網友瘋傳，甚至引發不小的社會恐慌，讓相關學者以此進行分析，除了查出巴巴．萬加生前從未留下任何明確且精準的文字紀錄，流傳預言大多自口耳相傳，並被後世有心人士進行改編，還指出所謂的「預言」其實更像「一面鏡子」，反映當代人類對氣候變遷、科技失控以及強權政治的集體焦慮。

專家指出，與其說這些預言是對未來的精確導引，不如說其實是人類天生對未知恐懼與好奇心的投射，呼籲各界應抱持理性看待任何預言，避免將網路謠言與科學事實混淆。此外，巴巴．萬加預言並非完全精準，像是她在1994年世界盃，就預測錯決賽的勝利球隊；號稱第三次世界大戰會在2010年至2014年開打，結果在那段期間並未發生。

Baba Vanga's terrifying 2026 predictions claim alien contact and World War 3https://t.co/j570OTK0J6 — The Daily Record （@Daily_Record） December 27, 2025

Baba Vanga's alleged predictions for 2026, which are primarily based on interpretations and hearsay rather than documented records, include the beginning of World War 3, first contact with aliens, AI dominance, and massive natural disasters.#DNAUpdates | #BabaVanga |… pic.twitter.com/tkdFctAvET — DNA （@dna） December 27, 2025

相關新聞請見：

7/5末日沒來！龍樹諒受訪大甩鍋引炎上 日本網友全怒了

不是7/5！日網瘋傳「426東京大地震」 毀滅級天災預言曝

7/5「末日預言」嚇壞亞洲人！日本估損失5600億日圓觀光財

預言7/5將發生大災難？日本漫畫家龍樹諒改口：沒說那天一定會發生事情

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法