好神！台大學生證在埃及被國人撿到 失主驚︰台北掉4次都沒找回

有台灣網友分享，近日到埃及人面獅身像觀光期間，拾獲1張台大學生證，他隨即在Threads發布協尋文，意外引爆百萬人朝聖，更在半小時內聯繫上失主。

自2023年開始，暱稱「全台最大LINE群」的社群平台Threads風靡台灣年輕族群，眾人無論大小事都會在上面分享，甚至遺失物也能即時尋獲。有台灣網友分享，自己近日到埃及古蹟旅遊，偶然拾獲1張台大學生證，他隨即在Threads發布協尋文，竟引爆百萬人朝聖，更在半小時內聯繫上失主，趣聞引發熱烈討論。

據悉，1名台灣網友27日晚間在Threads曬出1張照片，只見拍攝背景在埃及著名古蹟吉薩金字塔群（Giza Pyramids）與人面獅身像（Sphinx）附近，而原PO左手還拿著1張來自台灣大學財經系黃姓同學的學生證。原PO透露，他在人面獅身像附近撿到這張學生證，但發文前他準備去開羅機場搭機，若有遇到可以面交，或是由他幫忙帶回台灣。

這場「跨國撿到同鄉遺失物」的貼文曝光後，湧入超過350多萬人次瀏覽、17萬人按讚，更在文章發不僅22分鐘左右，就被失主黃同學本人看到，他也急忙現身留言感謝原PO，「謝了！回台灣再跟您拿，非常感謝！」，事後黃同學還轉發該文，幽默自嘲說，「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔，可以被台灣人撿到！？」

有網友好奇詢問黃同學，為何會帶學生證去埃及旅遊，他透露因為當地景點有給學生提供半價優惠；也有不少人調侃他，「太強了去埃及還撿的回來，來朝聖」、「沒撿到會不會50年後被考古學家發現」、「掉4次也太多，你是把學生證當成傳單在發嗎？」、「突然理解為什麼古文明時期，會有不同地區使用相同文字的情況了」。

其他網友也笑說，「台大連埃及都有校區了」、「台灣人家庭群組埃及分部」、「這樣算是一種獅物招領嗎？」、「台灣人是真的把脆當line群」、「脆的失物招領功能可能是世界第一」、「Threads的隱藏功能真的被台灣人用的淋漓盡致」、「這大概是我目前看過掉最遠的，最高的是玉山山頂」、「當年要是有脆，超級星期天的阿亮每一集都能找到人」、「原來台灣人的失物招領，已經默默擴展到世界遺產等級了」。

