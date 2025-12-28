為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    保暖奇招？日本兔兔把自己「塞進竹輪內」萌翻一票人

    2025/12/28 22:07 即時新聞／綜合報導
    日本飼主分享，愛兔自從收到好友送來的軟墊後，整天把自己塞進軟墊內，似乎相當享受裡面柔軟又溫暖的感覺。（圖擷取自@kogaranatenpa_y 社群平台「X」，本報合成）

    日本飼主分享，愛兔自從收到好友送來的軟墊後，整天把自己塞進軟墊內，似乎相當享受裡面柔軟又溫暖的感覺。（圖擷取自@kogaranatenpa_y 社群平台「X」，本報合成）

    近期日本部分地區受到強烈寒流影響，出現急速降溫、下雪等情況，讓許多民眾非必要不外出，寧願窩在溫暖的家中休息。1名飼主分享，愛兔自從收到好友送來的軟墊後，整天把自己塞進軟墊內，似乎相當享受裡面柔軟又溫暖的感覺，畫面曝光後，意外掀起不少網友共鳴，更笑說無論是兔兔或人類，本來就該遵行生理本能「冬眠」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「コガラナ天パのうさハムch」的日本網友，昨（27）日分享1張照片，只見他的愛兔「波波醬」（ぽぽちゃん），將自己塞進竹輪造型的軟墊內，只將頭和後腳露在外面。原PO無奈表示，自從好友在今年冬天將這個軟墊送給波波醬，牠幾乎每天都會躺進裡面睡覺，除非吃飯或上廁所，不然不會主動出來。

    可愛畫面吸引近百萬人次瀏覽，許多網友紛紛力挺波波醬在冬季如此耍廢生活，也有人寫下各種歪樓留言，「太萌了」、「兔肉卷」、「我有個大膽的想法」、「統一回覆：不可以」、「皇上欽點翻牌了（O」、「看起來像是被竹輪吃掉了」、「我也想要一個竹輪睡袋！」、「這些軟綿綿又溫暖的墊子不僅對人類有害，對兔子也有害」。

