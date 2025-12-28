以為滅絕了！消失30年「扁頭貓」現蹤泰國 竟拍到母子同框

扁頭貓是東南亞體型最小的貓科動物，曾被認為在泰國境內「可能滅絕」。近期研究團隊時隔30年重新發現其蹤跡，打破了滅絕傳言。（取自Panthera）

泰國南部近日證實重新發現失蹤近30年的稀有物種「扁頭貓」（Flat-headed cat），研究團隊在2024與2025年間多次記錄到其蹤跡，更拍下母貓帶領幼貓的影像。這項發現打破了該物種在泰國境內「可能滅絕」的假說，證實該族群仍在野外繁衍生息。

借鏡漁貓研究經驗 成功突破30年盲點

扁頭貓被列為世界最罕見的貓科動物之一，自1995年後便未在泰國留下正式記錄。據科普網站《IFLScience》報導，國際野生貓科動物保護組織「Panthera」泰國專案經理帕塔納朗桑（Rattapan Pattanarangsan）指出，過去調查未能偵測到扁頭貓，主因在於偵測位置錯誤。

請繼續往下閱讀...

研究團隊此次借鑒其近親「漁貓」（Fishing cat）的研究經驗，精準鎖定特定濕地與水源附近架設紅外線自動相機（camera traps），終於在2024年錄得13次偵測紀錄，2025年更進一步獲得16次紀錄。

在獲得的影像資料中，最令保育界關注的是拍獲母扁頭貓與幼貓同行。帕塔納朗桑表示，多年來雖有目擊傳聞，但此次影像提供了實質證據，證實泰國境內的扁頭貓族群並非零星個體，而是具備繁衍能力的健康族群。

泰國自然資源與環境部長崇格林（Suchart Chomklin）表示，這是泰國保育工作的「里程碑時刻」。這項發現選在泰國「國家野生動物日」期間公布，旨在強調守護自然棲地對物種延續的重要性。

扁頭貓體型嬌小，具有扁平頭部與適合捕魚的半蹼足，偏好棲息於茂密濕地。目前扁頭貓被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「瀕危」（Endangered）等級，全球成年個體估計僅約2500隻。

由於此次在泰國獲得大量最新偵測數據，IUCN 預計於2026年對扁頭貓的受脅狀態進行新一輪評估。帕塔納朗桑強調，這證明了對低度開發地區進行針對性研究的重要性，許多「失落物種」可能仍隱藏在未受關注的棲地中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法