日本部落客大讚「台灣親子丼」很美味 網見照全笑翻

日本部落客近期分享，自己終於再度吃到心心念念的美味「台灣親子丼」，然而其說法一度讓大批台灣饕客感到懷疑與不解，直到看到他分享的照片才秒懂。（圖擷取自@redhairblog_ken 社群平台「X」）

許多外國遊客來台期間，喜歡品嘗各地特色料理、在地小吃，甚至將美食照或品嚐心得分享到社群媒體。近期1名日本部落客分享，自己終於再度吃到心心念念的美味「台灣親子丼」，然而其說法一度讓大批台灣饕客感到懷疑與不解，直到看到他分享的照片，才秒懂並拍手大笑說︰「是這樣沒錯，但不是這樣！」

社群平台「X」（前Twitter）名為「紅毛の健」的日本部落客，多次來台觀光旅遊，還特別並開設「紅毛的台灣blog」，來分享各種他親自品嚐台灣各地的美食。根據「紅毛の健」文章透露，他首度訪台是在2015年9月，並在當時被高雄人文與美食深深吸引，自此幾乎每個月都會「來台打卡」，進而以高雄為中心，走訪台灣各個角落。

本月25日，「紅毛の健」開心發文表示，「好久沒吃到台灣的親子丼了！好美味！」，並附上1張照片，只見1碗疑似火雞肉飯的食物，肉絲上方被放上1顆滷蛋，算是台灣很常見的餐點組合。其貼文曝光後，一度引發許多台灣網友「錯亂」，不少人第一時間無法想到「台灣親子丼」是指什麼料理，直到看了照片才恍然大悟。

台灣網友對此哭笑不得，紛紛吐槽說，「也沒有說錯」、「你說的對，但是不對」、「以這觀念那確實是對的沒錯」、「第一次聽到這個說法，好可愛」、「概念上沒問題，但還是覺得怪怪的」。另有部分饕客認真分析，台灣部分地區雞肉飯會使用火雞肉，但滷蛋大多用雞蛋，因此並非真正的「親子丼」，頂多算是「親戚丼」。

還有網友回顧「紅毛の健」過往發文，發現他先前也曾吃過所謂的「台灣親子丼」，最早是在2023年，當時也引發台日網友熱烈討論。此外，「紅毛の健」今年2月時曾透露自己光顧位於高雄市的「郭嘉義火雞肉飯」，該店家使用的餐具花紋、餐桌顏色，與他12月25日發布的照片幾乎一模一樣，推測他可能再度造訪同一家店。

