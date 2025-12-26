為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國演唱會場外設調解室？ 網友：乍看以為是靈堂

    2025/12/26 15:05 即時新聞／綜合報導
    中國今舉辦的「TF家族新年音樂會」設有調解室，遭粉絲、網友調侃外觀像靈堂。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    演唱會有販售周邊不稀奇，現在居然連「調解室」都出現了！其奇特的外觀迅速在社群平台上引起話題，網友紛紛調侃「搭的像靈堂似的」、「這演唱會好莊嚴」，也有網友認真懷疑主辦單位是不是害怕粉絲打起來，才特別架設場外調解室。

    事情發生在今（26日）中國海南島，中國3大偶像經紀公司之一「時代峰峻」舉辦的「TF家族新年音樂會」於演唱會資訊公布後，因售票異常、雙人舞台爭議、藝人待遇等，已有大量粉絲在社群平台上發聲抗議，甚至透過現金抽獎、租摩天輪LED燈螢幕對經紀公司施壓。

    有網友直言，這次演唱會卡司有2代到5代，會有50多家唯粉，CP（配對情侶）粉更是多，確實很需要「調解室」，不過有粉絲認為，依照時代峰峻過往的處理態度，調解室規模開成武道館都不足為奇；多數網友則是詫異調解室外觀像靈堂「抱歉第一時間我真的看錯」、「要向家屬謝謝嗎」、「調解不好的話直接告別嗎」、「調解不了直接抬走？」。

