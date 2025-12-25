扛兒子掛星星！美國父子10多年「溫馨耶誕傳統」暖哭萬人

擔任加密貨幣公司ConsenSys的DeFi產品負責人萊爾，日前分享自己與兒子10多年來，都會在耶誕前夕一起在家裡布置耶誕樹。（圖擷取自@JordanLyall 社群平台「X」）

一年一度的耶誕節，不僅是歡樂的冬季節慶，在許多西方國家更是與家人團圓的溫馨時刻。加密貨幣公司ConsenSys的DeFi產品負責人萊爾（Jordan Lyall）分享，自己與兒子10多年來都會在耶誕前夕一起布置耶誕樹的成長照片，父子之間的溫馨互動引發熱烈討論，也許多網友感動不已。

萊爾23日社群平台X（推特）分享1張成長照，透露照片中年約2歲到10歲的小男童、10多歲的青少年，其實都是今年已滿16歲的兒子。從照片畫面顯示，萊爾每年都會扛著兒子，讓兒子能順利將星星飾品掛到耶誕樹頂端，即便兒子隨著年紀增長，身高逐漸追上、甚至超過自己，萊爾仍會用盡全力扛住兒子，令兒子安心裝飾耶誕樹。

萊爾也在文中感慨，16歲的兒子已經學會開車、有工作，甚至還有女朋友，但兒子仍會趕回家跟家人一起度過耶誕節，像孩童時代一樣，願意讓他舉起自己後扛到肩上，面帶笑容完成父子倆長達10多年的趣味「耶誕傳統」。這段溫馨佳話曝光後，吸引逾60萬人次觀賞、3.2萬人按讚，掀起各國網友熱烈討論。

眾人紛紛留言，「好溫暖的家」、「父子感情真好」、「史上最家老爸」、「在耶誕節吃到滿滿的洋蔥」、「這才是辦網路想看到的貼文」、「感覺世界還是有美好的事物」、「這個家庭傳統非常珍貴，請盡可能珍惜它們」、「最後4張照片的變化太驚人了，他肯定猛長身高」、「我也希望我的父親能在我成長過程中，能給我愛與溫柔」、「在耶誕樹上掛星星也是我們家最美好的傳統，現在我正把這個傳統傳承給我的孩子」。

he’s 16 now



he drives, has a job and a girlfriend



but he still lets me hoist him up to place the ???? pic.twitter.com/DimOgIFXTI — Jordan Lyall （@JordanLyall） December 22, 2025

