「因為這國食物」被小紅書停權 網友爆笑：這次我挺

有位英國網友自稱在小紅書上說「英國食物好吃」被小紅書停權；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社資料照）

有位網友在社群平台Threads發文訴說他被小紅書停權了，因為他說英國食物很好吃，結果被小紅書網友檢舉散播假消息，台灣網友看到忍不住吐槽「不好意思，這波我挺網友」、「抱歉這次我挺小紅書」。

這位英國網友分享他的帳號被停權且申訴失敗的截圖，雖然根據圖上內容被檢舉的原因有暱稱違規，及未取得合格營銷推廣學歷語言行業相關內容，未見所說的發文被檢舉，但有看到申訴結果是失敗。

這次網友沒什麼同情心，在留言區笑得很大聲「你知道嗎，我這個人很少站在中國共產黨那邊的」、「我這輩子唯一沒飲控，就瘦下來5公斤在3個星期，就是去英國玩的時候」、「在英國用不到delicious這個字」、「你知道世界上最薄的兩本書是什麼嗎？一本叫德國的笑話，另一本叫英國的食譜」、「說英國食物美味跟詐騙沒兩樣」、「去英國一星期瘦了兩公斤的吃貨本人，這次站網友那邊」、「抱歉了，這次網友是對的」。

