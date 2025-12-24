為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    送旅客應景驚喜？ 日本成田機場出現「耶誕老人+巨大禮物箱」

    2025/12/24 16:44 即時新聞／綜合報導
    台灣旅客昨（23） 日在日本成田機場搭機，沒想到在客機起飛前，發現停機坪出現「耶誕老人」與「馴鹿」，行李牽引車還載運1個巨大禮物箱繞行飛機一圈。（圖由網友「波乘濤」授權提供）

    隨著耶誕節將至，許多公司行號紛紛推出各種應景產品、宣傳廣告或特別活動。有台灣旅客分享，自己昨（23）日在日本成田機場搭機，沒想到在客機起飛前，發現停機坪出現「耶誕老人」與「馴鹿」，行李牽引車還載運1個巨大禮物箱繞行飛機一圈，讓他與其他乘客驚喜不已，逗趣奇景也在網路掀起熱烈討論。

    網友「波乘濤」昨日下午分享1張照片，只見停機坪出現1個粉紅色行李牽引車，且車子後方載著1個被精心包裝過、外型非常巨大的禮物箱，至於負責駕駛行李牽引車的地勤，則化身成經典的「耶誕老人」與「馴鹿」。他目睹如此應景的一幕，忍不住驚呼大讚「救命！有夠可愛！」，還透露這是自己在日本成田機場拍攝到的神奇畫面。

    「波乘濤」表示，當時他搭乘的班機準備進行起飛前作業，完全沒想到負責運送乘客行李的地勤人員們，居然會特意化身成「耶誕老人」與「馴鹿」出勤，甚至載著特製的禮物箱繞著飛機一圈，最後還站在停機坪跟所有乘客揮手道別，讓他感到非常驚喜，開心直呼︰「看來在聖誕節前後坐飛機，真的是特別體驗呢！！」

    該文一出，吸引大批網友關注與轉發，並紛紛留言表示，「有夠會」、「也太可愛了吧！！」、「敲口愛啲耶誕氛圍」、「馴鹿也有扣好安全帶呢」、「地勤︰我只是覺得冷才穿這件XD」、「日本人好辛苦……可是如果地勤也覺得好玩就還好」。

    「耶誕老人」與「馴鹿」送完乘客行李後，還站在停機坪跟所有乘客揮手道別。（照片由網友「波乘濤」授權提供，本報合成）

