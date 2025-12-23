英國「這枚」面額50便士硬幣 身價竟暴漲279倍原因曝

這枚面值僅50便士（約新台幣21元）的「邱園紀念硬幣」，因發行量稀少且設計獨特，以138英鎊（約新台幣5867元）的高價成交。（圖截取自eBay）

你手中的零錢可能藏著意想不到的財富！一枚於2009年發行、面額僅50便士（約新台幣21元）的「邱園紀念硬幣（Kew Gardens 50p）」，因發行量稀少且設計獨特，拍賣網站上竟以138英鎊（約新台幣5867元）的高價成交，身價暴漲279倍。

《太陽報》報導，這枚硬幣的背面設計以倫敦邱園著名的「中國寶塔」為主題，塔身纏繞著藤蔓，正面則刻有已故女王伊莉莎白二世的肖像。據悉，這枚硬幣在昨日的eBay競標中，吸引多位買家出價。該硬幣之所以如此值錢，主因是2009年發行時僅有21萬枚進入流通市場，極低的數量使其在英國皇家鑄幣局的稀有幣清單中名列前茅。

雖然同款硬幣在今年也曾創下330英鎊（約新台幣1.4萬元）的最高紀錄，但並非每一枚都能賣到好價錢。專家指出，稀有幣的成交價深受「品相」以及拍賣當天的市場熱度影響。值得注意的是，雖然2019年也曾發行過同款邱園設計的硬幣，但在收藏家心目中，2009年的初代版本更具歷史意義且更為罕見。

如果你手邊也有類似的稀有硬幣，專家建議最安全的出售方式是尋求專業拍賣行或鑄幣局的鑑定服務。若選擇在網路平台出售，則應詳細核對近期其他賣家的成交紀錄，以確保定價準確。這也提醒大眾，即便只是毫不起眼的找零硬幣，只要具備稀有年份與獨特紀念意義，都有可能在拍賣場上翻倍轉售。

