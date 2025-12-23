為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    英國「這枚」面額50便士硬幣 身價竟暴漲279倍原因曝

    2025/12/23 22:28 即時新聞／綜合報導
    這枚面值僅50便士（約新台幣21元）的「邱園紀念硬幣」，因發行量稀少且設計獨特，以138英鎊（約新台幣5867元）的高價成交。（圖截取自eBay）

    這枚面值僅50便士（約新台幣21元）的「邱園紀念硬幣」，因發行量稀少且設計獨特，以138英鎊（約新台幣5867元）的高價成交。（圖截取自eBay）

    你手中的零錢可能藏著意想不到的財富！一枚於2009年發行、面額僅50便士（約新台幣21元）的「邱園紀念硬幣（Kew Gardens 50p）」，因發行量稀少且設計獨特，拍賣網站上竟以138英鎊（約新台幣5867元）的高價成交，身價暴漲279倍。

    太陽報》報導，這枚硬幣的背面設計以倫敦邱園著名的「中國寶塔」為主題，塔身纏繞著藤蔓，正面則刻有已故女王伊莉莎白二世的肖像。據悉，這枚硬幣在昨日的eBay競標中，吸引多位買家出價。該硬幣之所以如此值錢，主因是2009年發行時僅有21萬枚進入流通市場，極低的數量使其在英國皇家鑄幣局的稀有幣清單中名列前茅。

    雖然同款硬幣在今年也曾創下330英鎊（約新台幣1.4萬元）的最高紀錄，但並非每一枚都能賣到好價錢。專家指出，稀有幣的成交價深受「品相」以及拍賣當天的市場熱度影響。值得注意的是，雖然2019年也曾發行過同款邱園設計的硬幣，但在收藏家心目中，2009年的初代版本更具歷史意義且更為罕見。

    如果你手邊也有類似的稀有硬幣，專家建議最安全的出售方式是尋求專業拍賣行或鑄幣局的鑑定服務。若選擇在網路平台出售，則應詳細核對近期其他賣家的成交紀錄，以確保定價準確。這也提醒大眾，即便只是毫不起眼的找零硬幣，只要具備稀有年份與獨特紀念意義，都有可能在拍賣場上翻倍轉售。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播