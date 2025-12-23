破金氏紀錄! 德國男瘋藏上萬顆「耶誕水晶球」 背後浪漫初衷曝

卡迪諾（Josef Kardinal）擁有超過1萬1千顆聖誕水晶球，讓他穩坐金氏世界紀錄。（圖截自Youtube／Guinness World Records）

耶誕佳節將至，許多人喜歡擺放水晶球增添氣氛，但德國有一位「超級水晶球狂人」將這份愛好發揮到了極致；他擁有超過1萬1千顆水晶球，這驚人的數量讓他穩坐金氏世界紀錄「全球最多耶誕水晶球收藏」的寶座。

《紐約郵報》報導，卡迪諾（Josef Kardinal）的收藏之路始於1984年，早在2002年時，他就以6100顆水晶球首次獲得金氏世界紀錄認證。然而，他並未因此止步，至今收藏量已增長至1萬1017顆。他將這上萬件藏品存放在家中的地下室，他表示，耶誕水晶球封存了一個完美且不現實的世界，當人們搖晃它、看著雪花緩緩飄落時，那種浪漫與美麗，正是大家心神嚮往的原因。

這萬件收藏中，卡迪諾擁有最古老的藏品，可追溯至1889年巴黎萬國博覽會的艾菲爾鐵塔款；最小的則僅有指甲蓋大，還能當作別針佩戴。此外，他的收藏也極具趣味性，包括會發出重機引擎聲的哈雷主題水晶球、正在沈沒的鐵達尼號縮影，甚至是記錄疫情時代的「口罩雪人」。

對卡迪諾而言，耶誕水晶球不只是裝飾品，更是時代的縮影。他在新冠疫情期間仍持續蒐羅特殊新款，反映社會現況。卡迪諾認為，現實世界往往殘酷且不完美，而水晶球能呈現出一個不受外界干擾、永遠停留在最美一刻的景象。這份跨越40年的堅持，不僅讓他成為紀錄保持人，更讓他擁有全世界最浪漫的地下室。

