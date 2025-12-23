數名J-POP大咖與高市早苗會談 日網神回︰剛好能組新樂團！2025/12/23 18:55 即時新聞／綜合報導
有日本網友指出，昨（22）日前往首相官邸的多名J-POP重量級人士，剛好能與曾擔任重金屬樂團鼓手的高市早苗「組成新樂團」。（圖擷取自「日本首相官邸」官網）
日本首相高市早苗上任後積極推動內容與文化產業，昨（22）日更是邀請J-POP、ACG（動畫、漫畫、遊戲）業界多位重量級人士，一起前往首相官邸交流，眾星雲集的不可思議會談畫面，引發國際關注。有眼尖的日本網友指出，其中幾名到場嘉賓，恰好能與曾擔任重金屬樂團鼓手的高市早苗「組成新樂團」，這項發現瞬間掀起全網熱議。
社群平台「X」（前Twitter）名為「やるAll my treasures」的日本網友，在看到首相官邸發布多張高市早苗與J-POP、ACG業界人士的會談照片期間，意外發現1個趣味巧合。他列出其中1張照片，從左到右指出「日本流行音樂教父」製作人小室哲哉、日本搖滾樂團「聖飢魔II」主唱小暮閣下（デーモン閣下）、創作歌手菅生健人（こっちのけんと）與高市早苗，皆有擅長的樂團位置，分別是鍵盤、主唱、合聲與鼓手。
請繼續往下閱讀...
貼文一出，吸引大批日本與各國網友議論，「急徵：吉他手和貝斯手」、「這在台灣會被藍白說要飯」、「Awich可以負責饒舌的部分」、「如果用這個陣容發行一首歌，肯定會爆紅」、「用這組陣容組樂團並參加紅白歌唱大賽，感覺會更有趣」、「小室可以包辨後期混音製作，押井守負責拍MV，村上隆負責形像服裝設計」、「高市很棒，小英（蔡英文）也不錯，曾跟一些樂團合照，大家擺出搞笑的『JOJO立』」。
綜合日媒報導，高市早苗就讀兵庫縣神戶大學期間，不僅常騎著川崎（Kawasaki）經典街車「Z400GP」，從大學與奈良老家之間往返，還在學習之餘參加校內輕音樂部，並與同樣熱愛搖滾的朋友共組重金屬樂團，當時她在樂團擔任的位置，正是負責穩定與控制演出節奏的「鼓手」，她甚至還曾許下「讓我的鼓聲響徹全日本」的宏願。
キーボード ボーカル コーラス ドラム pic.twitter.com/MvU8HCmLaV— やるAll my treasures （@Yaruo2024） December 22, 2025
今朝は官邸に、デーモン閣下、小室哲哉さん、Ａwichさん、こっちのけんとさん、押井守さん、村上隆さんをはじめ、日本や日本人の文化、生活、価値観などを優れた感性で表現したコンテンツを国内外に発信されているアーティストやクリエーターの皆様、そして、そのご活躍を支えるコンテンツ産業界の皆様… pic.twitter.com/A0009uN2ux— 高市早苗 （@takaichi_sanae） December 22, 2025
コンテンツ業界の皆様との意見交換を行いました。アーティストやクリエーターの皆様の海外展開を、官民連携で強力に後押しし、日本のコンテンツを世界の多様な市場に広げてまいりたいと思います。 pic.twitter.com/9IyvLLasv6— 首相官邸 （@kantei） December 22, 2025
相關新聞請見：
驚見小英總統被JOJO立圍繞！網笑翻︰這一定是替身攻擊
日本首位女首相高市早苗 曾是重金屬鼓手變身保守鐵娘子
日相高市早苗邀J-POP、ACG大佬交流 「夢幻會談照」轟動全球
日本準首相是重金屬Rocker！ 高市早苗愛飆重機 老公猜拳輸了冠妻姓
高市早苗在大學期間曾與熱愛搖滾的朋友一起組成重金屬樂團，並由她擔任帥氣的鼓手。（圖擷取自社群平台「X」）