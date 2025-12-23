數名J-POP大咖與高市早苗會談 日網神回︰剛好能組新樂團！

有日本網友指出，昨（22）日前往首相官邸的多名J-POP重量級人士，剛好能與曾擔任重金屬樂團鼓手的高市早苗「組成新樂團」。（圖擷取自「日本首相官邸」官網）

日本首相高市早苗上任後積極推動內容與文化產業，昨（22）日更是邀請J-POP、ACG（動畫、漫畫、遊戲）業界多位重量級人士，一起前往首相官邸交流，眾星雲集的不可思議會談畫面，引發國際關注。有眼尖的日本網友指出，其中幾名到場嘉賓，恰好能與曾擔任重金屬樂團鼓手的高市早苗「組成新樂團」，這項發現瞬間掀起全網熱議。

社群平台「X」（前Twitter）名為「やるAll my treasures」的日本網友，在看到首相官邸發布多張高市早苗與J-POP、ACG業界人士的會談照片期間，意外發現1個趣味巧合。他列出其中1張照片，從左到右指出「日本流行音樂教父」製作人小室哲哉、日本搖滾樂團「聖飢魔II」主唱小暮閣下（デーモン閣下）、創作歌手菅生健人（こっちのけんと）與高市早苗，皆有擅長的樂團位置，分別是鍵盤、主唱、合聲與鼓手。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，吸引大批日本與各國網友議論，「急徵：吉他手和貝斯手」、「這在台灣會被藍白說要飯」、「Awich可以負責饒舌的部分」、「如果用這個陣容發行一首歌，肯定會爆紅」、「用這組陣容組樂團並參加紅白歌唱大賽，感覺會更有趣」、「小室可以包辨後期混音製作，押井守負責拍MV，村上隆負責形像服裝設計」、「高市很棒，小英（蔡英文）也不錯，曾跟一些樂團合照，大家擺出搞笑的『JOJO立』」。

綜合日媒報導，高市早苗就讀兵庫縣神戶大學期間，不僅常騎著川崎（Kawasaki）經典街車「Z400GP」，從大學與奈良老家之間往返，還在學習之餘參加校內輕音樂部，並與同樣熱愛搖滾的朋友共組重金屬樂團，當時她在樂團擔任的位置，正是負責穩定與控制演出節奏的「鼓手」，她甚至還曾許下「讓我的鼓聲響徹全日本」的宏願。

キーボード ボーカル コーラス ドラム pic.twitter.com/MvU8HCmLaV — やるAll my treasures （@Yaruo2024） December 22, 2025

相關新聞請見：

驚見小英總統被JOJO立圍繞！網笑翻︰這一定是替身攻擊

日本首位女首相高市早苗 曾是重金屬鼓手變身保守鐵娘子

日相高市早苗邀J-POP、ACG大佬交流 「夢幻會談照」轟動全球

日本準首相是重金屬Rocker！ 高市早苗愛飆重機 老公猜拳輸了冠妻姓

高市早苗在大學期間曾與熱愛搖滾的朋友一起組成重金屬樂團，並由她擔任帥氣的鼓手。（圖擷取自社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法