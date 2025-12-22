為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    老司機都不知道！擋風玻璃「黑點」用途 專家曝：沒它玻璃恐噴飛

    2025/12/22 18:25 即時新聞／綜合報導
    擋風玻璃邊緣的「小黑點」有調節溫度、保護黏合劑，甚至是防止駕駛視線扭曲的效果，示意圖。（彭博）

    擋風玻璃邊緣的「小黑點」有調節溫度、保護黏合劑，甚至是防止駕駛視線扭曲的效果，示意圖。（彭博）

    許多駕駛在開車時，可能都曾注意到擋風玻璃邊緣有一圈黑色條紋，並向中心延伸出密密麻麻的「小黑點」。這些黑點並非單純的裝飾，也不是為了遮陽。它們其實肩負著調節溫度、保護黏合劑，甚至是防止駕駛視線扭曲的重責大任。

    太陽報》報導，這圈黑色邊緣與點狀矩陣，本質上是一種燒結在玻璃上的陶瓷塗層，無法輕易刮除。其最核心的功能是保護車窗與車體間的「聚氨酯密封膠」。由於這類密封膠極度怕熱且容易受紫外線照射而劣化，黑色的燒結層能有效阻擋陽光直射，避免黏膠因長期曝曬而乾裂、失去黏性；確保擋風玻璃在行駛中牢牢固定，不會發生脫落危險。

    除了保護黏膠，黑點的分布方式也大有玄機。專家指出，當陽光直射擋風玻璃時，純黑色的邊緣條紋升溫速度極快，與透明玻璃區會產生劇烈溫差，可能導致玻璃產生「光學畸變」，讓駕駛看出去的直線變成曲線。透過這些「由濃轉淡」的漸層黑點，能將熱量均勻散發到玻璃中心，減緩視覺扭曲現象，維持駕駛視線的精準度。

    這些黑點除了具備重要的機能性，車商在設計時也兼顧了視覺效果。黑點採取由實心黑色條紋向中心逐漸縮小的設計，是為了提供視覺上的「平滑過渡」，讓粗重的黑色封條與透明玻璃之間不會顯得過於突兀。如今，這項設計已成為全球汽車製造的標配，尤其在極端氣候下，這圈黑點對於調節溫差、提升行車安全的作用更是不可或缺。

