為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    耶誕商店門窗遭「野生馴鹿」撞破 美警調侃：找不到雪橇在哪？

    2025/12/22 15:14 即時新聞／綜合報導
    美國田納西州發生一起離奇意外，1隻野生馴鹿闖進1間耶誕用品商店內，不僅撞破門窗，還意外卡在一張椅子上動彈不得。（圖擷取自「Jonesborough Police Department」臉書粉專）

    美國田納西州發生一起離奇意外，1隻野生馴鹿闖進1間耶誕用品商店內，不僅撞破門窗，還意外卡在一張椅子上動彈不得。（圖擷取自「Jonesborough Police Department」臉書粉專）

    耶誕節將至，美國田納西州卻發生一起離奇意外，1隻野生馴鹿（reindeer）闖入人類社區後，竟一路闖進1間耶誕用品商店內，不僅撞破門窗，還意外卡在一張椅子上動彈不得。警方獲報趕到現場，順利將馴鹿救出，警方事後將救援過程分享到社群，還幽默調侃馴鹿疑似趕著找雪撬去「上班」。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月5日深夜，位於田納西州的瓊斯伯勒警察局（Jonesborough Police Department）在臉書粉專發布一段監視器影像，只見當地1間小有名氣的聖誕商品店Gabriel's Christmas，突然被1隻馴鹿「闖空門」，這隻馴鹿從正門全力撞擊玻璃門窗跑進店內，接著開始到處嗅聞各種飾品等物品。

    警方獲報進入店內，發現這隻馴鹿卡在一張椅子無法移動，因此並未造成更大損害，最終警方連鹿帶椅將牠們一起抬出室外，並在協助馴鹿離開椅子後，目送馴鹿自行離去。

    警方笑說，馴鹿像是不小心喝太多蛋奶酒（Eggnog）是，不斷在店內到處尋找牠的「雪橇」停在哪裡，還調侃說︰「雖然耶誕節快到了，但你也不能到處胡鬧。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播