耶誕商店門窗遭「野生馴鹿」撞破 美警調侃：找不到雪橇在哪？

耶誕節將至，美國田納西州卻發生一起離奇意外，1隻野生馴鹿（reindeer）闖入人類社區後，竟一路闖進1間耶誕用品商店內，不僅撞破門窗，還意外卡在一張椅子上動彈不得。警方獲報趕到現場，順利將馴鹿救出，警方事後將救援過程分享到社群，還幽默調侃馴鹿疑似趕著找雪撬去「上班」。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月5日深夜，位於田納西州的瓊斯伯勒警察局（Jonesborough Police Department）在臉書粉專發布一段監視器影像，只見當地1間小有名氣的聖誕商品店Gabriel's Christmas，突然被1隻馴鹿「闖空門」，這隻馴鹿從正門全力撞擊玻璃門窗跑進店內，接著開始到處嗅聞各種飾品等物品。

警方獲報進入店內，發現這隻馴鹿卡在一張椅子無法移動，因此並未造成更大損害，最終警方連鹿帶椅將牠們一起抬出室外，並在協助馴鹿離開椅子後，目送馴鹿自行離去。

警方笑說，馴鹿像是不小心喝太多蛋奶酒（Eggnog）是，不斷在店內到處尋找牠的「雪橇」停在哪裡，還調侃說︰「雖然耶誕節快到了，但你也不能到處胡鬧。」

