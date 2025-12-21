史上最早！DNA證實「父女通婚」生子 義大利古墓少年竟無遺傳病

義大利考古學家在卡拉布里亞地區的「莫納卡洞穴」（Grotta della Monaca）進行挖掘，出土距今約3700年的青銅時代人類遺骸。圖為現場發現的頭骨碎片與挖掘工具；最新DNA研究證實，其中一名少年的父母為一等親的「父女關係」，是考古紀錄中已知最早的案例。（圖取自Felice Larocca / CRS "Enzo dei Medici"）

人類歷史上關於近親通婚的禁忌一直備受關注。一項最新DNA分析顯示，在義大利南部出土的3700年前青銅時代遺骸中，發現了考古紀錄上已知最古老、也是首例確鑿的「一等親」血緣結合證據。科學家證實，一名埋葬於當地的少年，其父母為「父女關係」，這項發現為人類早期社會結構提供了極為罕見的線索。

據科普網站《Live Science》報導，這項研究發表於期刊《通訊-生物學》（Communications Biology）。研究團隊針對義大利卡拉布里亞（Calabria）地區「莫納卡洞穴」（Grotta della Monaca）出土的人類遺骸進行分析。該洞穴在西元前1780年至1380年間被用作墓地，考古學家原本試圖了解該群體的遺傳背景，卻意外發現了這起極端的近親繁殖案例。

儘管骨骼破碎，研究人員仍成功鑑定出10名女性與8名男性的性別。團隊測量了DNA中的「同型合子連續區段」（runs of homozygosity，ROH），此指標反映父母血緣距離，數值愈高，代表親屬關係愈近。

分析顯示，墓地中多數個體的ROH數值正常，唯獨一名青春期前男性的數值異常偏高，是目前古代基因資料中最極端的案例之一。進一步比對確認，該少年的父親即為同墓地中一名成年男性，而母親則是這名男性的親生女兒（母親遺骸未在該處發現）。

比兄妹婚更罕見 竟無遺傳病徵

考古紀錄中雖曾發現近親通婚，如古埃及王室的兄妹婚姻，但多屬「二等親」結合。父女或母子間的「一等親」結合在遺傳上風險更高，卻極少被直接證實。令人意外的是，研究人員並未在這名少年的基因中，發現任何明確的罕見遺傳疾病。這顯示一等親結合不必然留下可辨識的病徵，也突顯僅憑健康狀況難以回推古代社會行為。

