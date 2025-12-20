飛著睡、游著睡、一次只睡4秒？揭密動物界極限「補眠術」

南極企鵝（又稱帽帶企鵝），一天數千次「微睡眠」，每次僅睡4秒。（圖片擷取自維基百科）

睡覺看似是最平常不過的生理需求，但對野生動物而言，卻往往伴隨高度風險。研究指出，為了在掠食者環伺、環境嚴苛的條件下生存，許多動物演化出超乎想像的「極端睡眠模式」，包括一次只睡幾秒、飛行中入睡，甚至在深海潛水時補眠，顛覆人類對睡眠的既有認知。

根據《abc news》 報導，法國神經科學研究員指出，幾乎所有擁有大腦的動物都需要睡眠，甚至連部分沒有大腦的生物也存在類似睡眠的狀態，然而，睡眠同時也是最脆弱的時刻，一旦失去警覺，就可能成為掠食者的目標，但即便如此，沒有任何動物能完全放棄睡眠。

隨著微型追蹤器與腦波監測設備的發展，科學家近年得以掌握野生動物的腦部活動，首次精確得知牠們的睡眠狀態，德國生物智慧研究所學者表示，研究顯示牠們的睡眠並非一成不變，會隨生態需求做調整，「睡眠的彈性遠比我們想像中更大」。

研究團隊以南極企鵝為例指出，在繁殖季期間，企鵝父母必須輪流外出覓食與留守照顧幼雛，幾乎全天候處於警戒狀態，為了兼顧育寶寶與生存，牠們一天會進行數千次「微睡眠」，每次僅約4秒，但累積下來，每日睡眠時間仍可達約11小時，足以支撐連續數週的高強度勞動。

空中霸主軍艦鳥（Fregatidae）則發展出「半腦睡眠」能力。研究發現，牠們在長時間飛行時，能讓大腦一側進入睡眠狀態，另一側維持清醒，使其中一隻眼睛仍能觀察飛行路線，軍艦鳥每天可以飛行410公里，持續40多天才會著陸，返回巢穴後，軍艦鳥才會恢復雙腦同時入睡的正常模式。

在海洋中，北象鼻海豹（northern elephant seal）的睡眠策略同樣驚人。研究顯示，牠們會在深海潛水、遠離掠食者的深度進入睡眠，每次深潛可能持續約30分鐘，有三分之一的時間處於睡眠狀態。在快速動眼睡眠（REM睡眠）期間，海豹會暫時性麻痺，就像人類在深度睡眠階段一樣，牠們的潛水動作也會改變，不再像平時那樣平穩地向下滑行，而是有時會翻轉身體，研究人員稱其為「睡眠螺旋」式旋轉。

科學家表示，對於人類而言，這些極限睡法簡直不可思議。為了生存，自然界早已發展出各種在高風險環境中「偷睡」的機制，也再次凸顯生命對睡眠的高度依賴。

空中霸主軍艦鳥（Fregatidae）有「半腦睡眠」能力。（圖片擷取自維基百科）

