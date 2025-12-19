老闆閃到腰休1個月！ 客人貼心提供藥方 網笑：吃不到飯糰忍不了

有網友日前在網路分享，某間飯糰店的老闆因為閃到腰快1個月沒有開店，沒想到有客人疑似太想吃飯糰，便在店家鐵門上提供閃到腰的中藥藥方，網友看到貼文後紛紛笑翻。（圖擷取自 Threads ）

有網友日前在網路分享，某間飯糰店的老闆因為閃到腰快1個月沒有開店，沒想到有客人疑似太想吃飯糰，便在店家鐵門上提供閃到腰的中藥藥方，網友看到貼文後紛紛笑翻。

該網友在社群平台Threads貼出2張照片，照片中可以看到飯糰店的鐵門上貼著「老闆閃到腰」而公告上寫著2行小字「可服用中藥方劑『身痛逐瘀湯』（錠劑），一日2回，每回服25錠，7日內可癒。」原PO在貼文中表示「飯糰店老闆閃到腰差不多快一個月沒出現，前幾天看到有人在紙上提供了藥方，真貼心」、「查了一下還真的有這個藥物，身痛逐瘀湯，我記住你了」

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「吃不到飯糰的客人忍不了，快康復啊老闆！」、「這什麼動森的專業支線」、「太好笑，台灣人真的不要這麼貼心」、「請假公告直接變成動森交流布告欄」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法