迫不急待下班？ 日本水族館海星「揮手掰掰」萌樣爆紅

近來各大社群平台瘋傳1張照片，為日本遊客在水族館準備閉館時，偶然拍到館內1隻海星擺出「掰掰」手勢，像是在跟到訪遊客道別。（圖擷取自@curve_ni 社群平台「X」）

無論人類或動物。所有辛苦上班的「社畜」一天之中最開心的時刻，莫過於準時打卡下班、開心迎接休假日。近來各大社群平台瘋傳1張照片，為日本遊客在水族館準備閉館時，偶然拍到館內1隻海星擺出「掰掰」手勢，像是在跟到訪遊客道別，人性化的可愛模樣曝光後，立即在網路上爆紅成為熱門話題。

社群平台「X」（前Twitter）名為「くるべに」的日本網友，是一名熱衷週遊全國各地水族館的攝影師，14日分享自己前往位於愛知縣蒲郡市的竹島水族館參觀，結果在館方準備閉館離去前，意外拍下1張很可愛的畫面。從照片顯示，1隻黏在水族箱玻璃上的海星，其姿勢像是站在水族箱前，努力揮動腕足向館內遊客一一道別。

該文一出，吸引大批日本與各國網友分享，並湧入留言區熱議，「牠是不是舉中指？」、「好有迷因感的海星」、「像極了下班時的我」、「看起來像是超級進化了」、「它很有Mega寶石海星的感覺」、「海星︰人類，閉館囉！拜拜！」、「這跟店休前一天的我好像，有夠chill」、「感覺聽到了『讓我們互道一聲晚安』的旋律」。

