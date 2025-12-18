他嘆託運行李竟淪「凹陷廢鐵」 全網驚呼︰你搭哪家航空？

一名外國旅客分享，他去領取托運行李箱，沒想到行李箱竟擠壓凹陷淪為「廢鐵」。（圖擷取自@InterMako 社群平台「X」）

許多民眾搭飛機出國，最怕遇到行李箱在運送過程中被摔爛，甚至導致內容物受損。近期一名外國旅客分享，他去領托運行李箱，未料行李箱不知為何整個擠壓凹陷，變得猶如「廢鐵」，讓他當場傻眼，PO文吸引超過880萬人關注，眾人也好奇這起慘案究竟是發生在哪個機場？

目前在日本網路媒體《note》擔任MLB紐約洋基隊特約記者的加拉格爾（Miguel Gallagher），15日分享1張照片，只見1個巨大的紅色行李箱，外殼幾乎整個凹陷變形，甚至還隱約能看到裝在裡面的物品。加拉格爾表示，自己搭機往返世界各國多年，首次遇到如此誇張的情況，也納悶到底是發生什麼事，才能把行李箱損毀成這幅慘樣。

請繼續往下閱讀...

各國網友對此議論，「未看先猜rimowa」、「這是被車輾過嗎？」、「行李箱：我承受太多了」、「看起來像代替飛機承受一波攻擊」、「看得出來起來，當天那位地勤人員火氣很大，尤其對紅色特別敏感」、「以我在日本機場工作的經驗，100%是機場裡傳送機器擠壓凹的」，也有不少人好奇詢問加拉格爾，他是在哪間機場遇到這件慘案。

加拉格爾收到各界熱烈回應與好奇後，在16日補充提到，事發地點並非日本的任何一家機場，而是國外某間機場，但並未明說事發機場與搭乘的航空公司名稱。另外，加拉格爾當下檢查行李箱損害情況，驚訝發現裡面的物品完好無缺，算是不幸中的大幸，他將這個行李箱拿去跟航空公司人員與地勤反應後，當場被賠償1個全新的行李箱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法