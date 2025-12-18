為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日網瘋傳「玄關擺白菜」秒變故宮 一票台人急喊︰少放爌肉！

    2025/12/18 19:52 即時新聞／綜合報導
    不少台灣網友推薦大白菜身邊擺上一塊爌肉，能更還原故宮國寶「肉形石」與「翠玉白菜」的展出畫面。（圖擷取自臉書粉專「國立故宮博物院 National Palace Museum」，本報合成）

    不少擅長發揮創意的民眾，會利用各種小技巧改變裝潢或擺設，讓家裡呈現出不同氛圍。近期有日本民眾表示，自己外出買了1顆大白菜，結果回家後發現無法將它整顆塞進冰箱，暫時把它擺到玄關處後，意外發現如此放法，讓玄關瞬間變得像「台灣故宮博物院」，逗趣畫面吸引大批台日網友朝聖，並掀起熱烈討論。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ちも」的日本網友14日秀出1張照片，只見在屋內的某處角落，有1顆大白菜被豎立在原地。ちも解釋，他把這顆大白菜買回家後，發現它塞不進冰箱蔬果室，後來家人建議暫時把它放到玄關，結果竟因此讓玄關整體氛圍，變得像收藏「翠玉白菜」等珍貴歷史文物的台灣故宮博物院般，讓他當場莞爾一笑。

    圖文曝光後，吸引超過170多萬次瀏覽、7.3萬人按讚，大批日本網友紛紛笑說「太有藝術感了」、「這是當代藝術」、「變成很神聖的大白菜」、「它讓我回想之前去台灣的旅遊」、「翠玉白菜本尊其實比它小顆」、「入口瞬間變成了藝術展覽館」、「白菜的擺放方式，讓它看起來像玉雕」、「如果上面有小蝗蟲或大螽斯就更完美了」。

    這張趣味十足的「翠隅白菜」，也湧入不少台灣網友關注、轉發分享，並指出能更還原的擺放方式，「放塊東坡肉吧」、「玄關白菜，材質：白菜」、「要再圍一圈紅龍才對啊！」、「放爌肉會壞掉的，可以考慮放一塊臘肉」、「還可以貼根香蕉在牆上，古今東西文代交滙」、「再買塊肉，準備個鍋子，恭喜完成民間版的故宮三寶」。

    相關新聞請見：

    日本旅客秀來台紀念品「翠玉白菜刺刺」 萌樣吸引230萬人朝聖

    有日本民眾分享，自己把塞不進冰箱的大白菜放到玄關，意外讓玄關瞬間變得像「台灣故宮博物院」，畫面引發台灣日網友熱議。（圖擷取自@sweet_iron_key 社群平台「X」）

