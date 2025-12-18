這不是濾鏡！英國多地清晨驚見「粉紫色濃霧」 網友直呼：超夢幻

英國多地原本灰濛濛的濃霧在旭日映照下變換成「粉紫色濃霧」。（圖截自Tiktok／@crazytailsuk）

週三（17日）早晨，英國多地原本灰濛濛的濃霧在旭日映照下變換成「粉紫色濃霧」，這場罕見的自然現象席捲了倫敦、牛津等地。而氣象專家隨即解答，這場視覺盛宴是光學原理與大氣條件精準配合的結果。

綜合外媒報導，這場突如其來的粉色奇景在倫敦與周邊地區引發轟動，許多民眾被窗外詭譎而迷人的色彩震懾。有倫敦網友驚嘆道「早上出門慢跑，感覺像在巨大的棉花糖裡穿梭」！另一位目擊者則表示，這是他見過最奇異的晨曦。事實上，這種「粉紫色濃霧」並非第一次出現在英國，2019年也曾有過類似現象。

氣象局專家解釋，這種現象本質上是光譜的「過濾與散射」作用。當陽光穿過由微小水滴組成的霧層時，波長較短的光（如藍色、綠色）會被大量散射，僅剩下波長較長的紅光與粉紅光能夠穿透並抵達人們的視線。這種現象特別容易發生在清晨或傍晚，因為此時太陽位於地平線低處，陽光必須穿過更厚的大氣層才能到達地面，更多的短波長的光被過濾掉，使得最終照進霧氣中的光線以紅色調為主。

儘管原理看似簡單，但要形成如此鮮艷的粉紫色條件極其苛刻。雷丁大學副教授克萊兒（Claire Ryder）指出，霧氣的厚度必須恰到好處，如果霧太厚，光線會被徹底阻擋；如果太薄，則無法產生足夠的散射來過濾顏色。此外，霧氣中的水滴濃度與大小也必須剛好能與日出的角度配合，才能將原本金黃的陽光轉化為柔和的玫瑰色。這也解釋了為何雖然英國時常有霧，但這種夢幻的奇景卻極其罕見。

