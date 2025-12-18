比指甲還小！巴西發現新品種「鮮橙蟾蜍」 僅鉛筆尖大

巴西科學家發現新品種迷你蟾蜍 Brachycephalus lulai，身長不到1.4公分，體型小到可停在鉛筆尖上。圖為該物種外觀，呈現鮮豔橘色並帶有斑點。（圖擷取自Luiz Fernando Ribeiro / PLOS One）

地球生物多樣性再添新頁。據英國《獨立報》報導，科學家在巴西南部山區發現了一種全新品種的蟾蜍，其體型極其迷你，身長甚至不到1.4公分，小到可以安穩地停在鉛筆尖上。這項發表於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）期刊的研究，將新物種命名為 Brachycephalus lulai，以致敬巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

這種迷你蟾蜍棲息在巴西南部大西洋沿岸森林（Atlantic Forest）的基里里山脈（Serra do Quiriri）雲霧林中。研究指出，這種蟾蜍擁有鮮豔的橘色皮膚，身上帶有獨特的綠色與棕色斑點。體型方面，雄性身長僅0.9至1.1公分，雌性則稍大，介於1.1至1.4公分之間，是地球上最小的四足動物之一。

靠獨特求偶聲辨識 以總統命名

科學家之所以能發現這個新物種，關鍵在於其獨特的「求偶叫聲」。與當地其他短頭蟾屬（Brachycephalus）成員不同，Brachycephalus lulai 的叫聲由兩段短促的聲音組成。研究團隊隨後透過DNA分析與電腦斷層掃描（CT scan）檢查骨骼結構，確認其為全新物種。

關於命名緣由，研究人員在論文中表示，將其命名為 Brachycephalus lulai 是為了表彰總統魯拉對環境保護的承諾，並希望藉此推動大西洋沿岸森林的保育工作。

這類微型特有種蟾蜍通常僅分佈於極小範圍的森林中，對環境變化極為敏感，面臨滅絕風險。雲霧林通常位於海拔1000至2500公尺處，長年雲霧繚繞。研究團隊建議在當地設立「基里里山野生動物保護區」（Refúgio de Vida Silvestre Serra do Quiriri），以保護這個脆弱的新物種及其棲息地，且該方案不需政府徵收私人土地即可執行。

