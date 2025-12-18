45年微波爐光榮退役！ 釣出Panasonic官方請求「收藏至博物館」

原PO貼出使用45年退役微波爐。（圖擷取自Threads）

有網友近日在網路分享，家中使用45年的微波爐準備退役，並將一路上的回憶寫出，沒想到貼文造成轟動，甚至該微波爐的品牌方留言詢問，能否將這部微波爐送至博物館紀念，也會以最新的商品來交換。

該網友在社群平台Threads發文表示，家裡的松下古董微波爐終於要退役了，到今天為止，已經使用了整整45年，它是我爸媽還沒結婚就買的，比我們家任何一個孩子都年長。爸爸還翻出了民國69年底的日記：「年底隨方便分期買了微波爐回來，如此便自烹調，可以無慮於飲食矣，當此惕勉以進健康。」（據說當時總價台幣11萬元，真的是天價）以前的電器真的很耐用⋯我們家每天開伙，它日日夜夜陪著我們一家五口加一隻貓16400多天，好感恩。

原PO指出，雖然新微波爐已經到了，但我媽媽還是一直直喊捨不得。後期有偶爾有斷電秀逗的問題，拉門也比較鬆，我爸總是不厭其煩的拿起專業傢私，拆機修理起來，就這樣又多撐了10年有了，要不是它只剩下解凍微波功能，真的可以繼續讓它陪著我們超過半世紀，民國69年的機器已經可以烘烤兼微波，還附有瓷盤、雙金屬烤盤、雙蛋糕模，附贈的食譜書內容豐富印刷精美，也都還留著，翻閱才發現我們沒怎麼使用到自動烹調功能。

原PO直言，微波爐，謝謝你的勤勉付出，無微不至地照顧我們三餐，我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了。

Panasonic Taiwan小編看到貼文後回覆「看到這台陪伴家中45年的Panasonic微波爐，我們非常感動，也衷心感謝您長年的支持，誠摯希望能將它收藏至松下博物館作為紀念，並以最新商品與您交換，延續這份珍貴回憶。歡迎私訊我們，將由專人與您聯繫。謝謝您一路相伴— Panasonic官方粉絲團 敬上」

