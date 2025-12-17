為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    2026冬奧舉辦地挖到寶！義大利驚見「恐龍足跡牆」距今2億年

    2025/12/17 14:28 編譯陳成良／綜合報導
    義大利斯泰爾維奧國家公園（Stelvio National Park）園長克拉雷蒂（Franco Claretti）16日在米蘭出席記者會，與一隻恐龍復原模型合影，宣布在該公園發現距今約2.1億年的大規模恐龍足跡化石。（美聯社）

    2026年冬季奧運即將在義大利北部登場，而在運動員馳騁的雪山之下，竟埋藏著史前巨獸的足跡。義大利當局16日宣布，在阿爾卑斯山區發現了大規模的恐龍足跡化石，歷史可追溯至2.1億年前。這批足跡不僅保存了腳趾與爪痕的細節，更是歐洲乃至全球最大規模的恐龍遺跡之一。

    據《法新社》報導，這批足跡位於義大利倫巴底大區（Lombardy）的史泰爾維奧國家公園（Stelvio National Park）內，介於博爾米奧（Bormio）與利維尼奧（Livigno）之間，該區正是明年冬奧的舉辦地之一。倫巴底大區主席方塔納（Attilio Fontana）形容：「這組恐龍足跡是全歐洲、甚至是全世界最大的收藏之一。」

    >

    這批遺跡最初由自然攝影師費雷拉（Elio Della Ferrera）於今年9月在一處近乎垂直的岩壁上發現。經米蘭自然歷史博物館古生物學家達薩索（Cristiano Dal Sasso）團隊鑑定，足跡分佈長達數百公尺，部分直徑達40公分。

    達薩索指出，這是一份「巨大的科學遺產」。透過分析足跡排列，科學家發現了恐龍的行為模式：「平行的行走痕跡證明恐龍是成群同步移動的；此外還有更複雜的行為，例如一群動物圍成一圈，這可能是為了防禦掠食者。」

    屬「原蜥腳類」 昔日為熱帶泥灘

    專家分析，這些足跡主要由「原蜥腳類恐龍」（prosauropods）留下。這類恐龍是侏羅紀時期雷龍等大型蜥腳類的祖先，擁有長頸小頭與鋒利爪子。

    儘管現在該處是白雪皚皚的高山，但在2.1億年前的三疊紀晚期，這裡曾是環繞史前「特提斯洋」的廣闊熱帶泥灘。遺跡學家佩蒂（Fabio Massimo Petti）解釋，當時沉積物仍柔軟含水，因此完美保留了解剖細節。隨著造山運動隆起，這些被岩石封存的足跡才重見天日，地質學家形容，這就像閱讀一本「石頭書」。

    義大利阿爾卑斯山普拉托峰（Cime di Plator）遺址發現大規模恐龍足跡化石，岩壁上密集的凹痕即為恐龍腳印，延伸長達數十公尺。右下角的人形剪影顯示了遺跡的巨大規模。（圖擷取自Elio Della Ferrera / PaleoStelvio Archive）

    圖
    圖
