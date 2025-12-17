立法禁14年也沒用！肯亞馬賽部落8成女孩 仍遭「殘忍割禮」

肯亞馬賽族長老身穿傳統紅袍，在納羅克郡集會上跳舞，宣導廢除女性割禮（FGM）。儘管部分長老公開表態支持廢除，但當地護理師指出，在偏遠部落仍有高達8成女孩被迫接受割禮，顯示傳統習俗難以撼動。（法新社檔案照）

儘管肯亞早在2011年就立法禁止「女性生殖器切割」（FGM，俗稱割禮），但在偏遠的南部馬賽（Maasai）社區，這項殘忍習俗依然根深蒂固。據《法新社》16日報導，當地護理師估計，該地區仍有高達80%的女孩被迫接受割禮。在一場社區會議上，當部落長老宣稱割禮已幾乎絕跡時，遭到在場婦女們無情的嘲笑與噓聲，揭露了法律在傳統文化面前的無力。

在距離柏油路還有3小時車程的納羅克郡（Narok county）恩塔賽克拉村（Entasekera），割禮仍被視為女孩成年的必經儀式，通常涉及切除陰核與小陰唇。雖然官方數據稱全國受害少女比例已降至9%，但當地護理師直言，現實情況遠比數據嚴重，「為什麼要騙人說停止了？我們醫院明明就收到很多被切割過的少女。」

請繼續往下閱讀...

怕被父親詛咒 拒割禮得賠牛

這項習俗之所以難以根除，除了「不割就嫁不掉」的傳統觀念，更源於父權社會的控制。23歲的塔魯魯（Cynthia Taruru）回憶，她11歲時因拒絕割禮被父親詛咒，「我以為我會死掉或不孕」。最終，她被迫賠償父親一頭牛，才得以解除所謂的詛咒。

更諷刺的是，致力於營救受害女孩的組織「Mission with a Vision」創辦人恩吉吉（Patrick Ngigi），雖然已救助逾3000名少女，但他向《法新社》坦承，為了避免與父母發生衝突，他自己的兩個女兒也接受了割禮。這凸顯了即便受過教育，在強大的宗族壓力下也難以獨善其身。

警察收賄放行 跨境割禮成漏洞

當地員警馬羅阿（Raphael Maroa）承認割禮習俗難改，甚至出現將女孩送到鄰國坦尚尼亞進行手術的「跨境割禮」現象。反割禮人士也指控，部分員警在發現非法割禮時，往往收受賄賂後便睜一隻眼閉一隻眼。

衛生官員指出，割禮會導致嚴重出血、感染，甚至在生產時造成瘻管與難產。護理師納希帕（Loise Nashipa）痛批割禮是「怪物」，許多手術仍由年長婦女在不衛生的條件下進行，對女孩身心造成永久創傷。

肯亞南部納羅克郡（Narok County）的「希望之家」庇護所內，一群逃離割禮與童婚的馬賽族少女正在練習樂器。這處庇護所收容了許多拒絕接受傳統殘忍儀式的女孩，提供她們教育與安全的棲身之所。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法