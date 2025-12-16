挑戰「偽裝台灣人」秒被店員識破 日本旅客震驚︰怎麼發現的？

日本旅客分享，自己回國前去北車地下街愛店吃魯肉飯，用餐期間他試圖不被店員發現自己其實是日本人，卻在點餐時秒被店員識破。（圖擷取自@AU75GM 社群平台「X」）

近年來許多日本民眾喜歡來台旅遊，除了參觀各地觀光景點、拜訪歷史古蹟、品嚐特色美食，還熱衷與台灣人進行各種趣味交流。1名日本旅客發文分享，他每次來台旅遊都會進行「偽裝台灣人」挑戰，然而最近1次挑戰竟被小吃攤店員識破，對方還瞬間改用日文來服務，讓他感到非常困惑，文章一出，也吸引台日網友熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「すみまる」的日本網友，14日分享他每次結束台灣旅遊前，一定會做的趣味遊戲，也就是前往北車地下街1間名為「魯肉飯鴨血臭豆腐」的攤位，試著在用餐期間不被店員發現他其實是日本人。すみまる表示，這個遊戲他嘗試過很多次，但這次竟被被店員馬上識破，令他很苦惱自己究竟怎麼穿幫的。

すみまる還列出自己與店員的對話，對方先是詢問他內用還是外帶，他則是用中文回覆內用，並在入座後開口點餐說︰「魯肉飯大碗1個，滷蛋1個」，未料店員竟馬上遞給他辣油，還用日文跟他說︰「これ辛いの（這個很辣喔）」、「ありがとう（謝謝）」，讓他的挑戰遊戲瞬間失敗，最終只好專心享用店家烹飪的美味魯肉飯來安慰自己。

貼文一出，意外勾起許多有類似經驗的日本網友共鳴，「聽說日本人要正確發出『肉』或『個』的音比較困難，或許才因此穿幫」、「這我懂你的感受，每次都想要低調，但是都不知道為什麼總會穿幫而失敗」、「前陣子我去台灣旅遊，因為點『滷肉飯』的發音跟其他顧客不太一樣，馬上被發現是日本人」。還有不少人認出這間店靠近北車桃園捷運站，他們之前也曾被店員認出是日本人，並紛紛讚嘆店家販售的餐點道地又好吃。

其他台灣網友則笑著分享，台灣人會從哪些地方認出對方是日本或其他國家的人，甚至熱心提供「教學」，「看穿著也蠻容易認得出來是日本人的」、「台灣人喜歡用縮寫，下次試著直接講『大魯加滷蛋』」、「大滷肉飯加蛋內用不要辣謝謝，要跟點手搖店一樣流暢啊，點菜斷句又累格，一聽就知道不是台灣人」。更有人坦言，自己時常路過那間店但從未上門品嚐過，看到這麼多日本遊客熱情推薦，也想找時間去吃吃看。

