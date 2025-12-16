海洋界最強拍檔！虎鯨聯手海豚「圍獵鮭魚」 震撼畫面曝光

科學家透過無人機拍下珍貴畫面，一隻太平洋白邊海豚（右上角體型較小者）正緊跟著一群北方定居型虎鯨（左側與下方體型較大者）一同巡游。這種跨物種的「結伴同行」被證實是為了合作獵捕深海鮭魚。（圖取自英屬哥倫比亞大學等研究團隊）

虎鯨（Killer Whales）通常被視為海洋頂級掠食者，連鯊魚都敢吃，但最新的研究卻發現，牠們竟然會跟海豚「交朋友」，甚至聯手打獵。據《華盛頓郵報》報導，科學家在加拿大卑詩省外海，首度拍到了虎鯨與太平洋白邊海豚（Pacific white-sided dolphins）合作獵捕鮭魚的珍貴畫面，揭開了這段跨物種的「互利共生」關係。

這項發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究指出，英屬哥倫比亞大學（UBC）團隊在2020年8月，利用無人機與水下攝影機，追蹤了9隻「北方定居型虎鯨」。他們驚訝地發現，這些虎鯨會刻意改變航向，跟隨太平洋白邊海豚，利用海豚的回聲定位能力（echolocation）來尋找深海中的帝王鮭（Chinook salmon）。

UBC海洋哺乳動物研究中心主任崔特斯（Andrew Trites）解釋，這是一種雙贏策略：虎鯨利用海豚當作「配備雷達的偵察兵」，節省尋找獵物的力氣；而海豚雖然找到了大鮭魚，卻因為嘴巴太小無法整隻吞下，必須依靠虎鯨將魚撕碎，海豚再跟在後面撿食碎肉（scraps）。

首度影像證實 非偶然巧合

研究團隊指出，過去雖然知道這兩種動物會互動，但這是「首度有影片證實」牠們在狩獵上的合作關係。數據顯示，當海豚在場時，虎鯨會潛得更深、游得更遠。影片中甚至拍到海豚短暫咬住鮭魚再放開，似乎在協助虎鯨捕獵。

值得注意的是，這群虎鯨屬於「定居型」，專吃魚類，不會攻擊哺乳動物，因此海豚跟在旁邊不僅能分一杯羹，還能獲得「保鑣」級的保護，免受其他掠食者攻擊。雙方在過程中完全沒有展現出敵意，顯示這是一種高度默契的互助行為。

