為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    海洋界最強拍檔！虎鯨聯手海豚「圍獵鮭魚」 震撼畫面曝光

    2025/12/16 09:55 編譯陳成良／綜合報導
    科學家透過無人機拍下珍貴畫面，一隻太平洋白邊海豚（右上角體型較小者）正緊跟著一群北方定居型虎鯨（左側與下方體型較大者）一同巡游。這種跨物種的「結伴同行」被證實是為了合作獵捕深海鮭魚。（圖取自英屬哥倫比亞大學等研究團隊）

    科學家透過無人機拍下珍貴畫面，一隻太平洋白邊海豚（右上角體型較小者）正緊跟著一群北方定居型虎鯨（左側與下方體型較大者）一同巡游。這種跨物種的「結伴同行」被證實是為了合作獵捕深海鮭魚。（圖取自英屬哥倫比亞大學等研究團隊）

    虎鯨（Killer Whales）通常被視為海洋頂級掠食者，連鯊魚都敢吃，但最新的研究卻發現，牠們竟然會跟海豚「交朋友」，甚至聯手打獵。據《華盛頓郵報》報導，科學家在加拿大卑詩省外海，首度拍到了虎鯨與太平洋白邊海豚（Pacific white-sided dolphins）合作獵捕鮭魚的珍貴畫面，揭開了這段跨物種的「互利共生」關係。

    這項發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究指出，英屬哥倫比亞大學（UBC）團隊在2020年8月，利用無人機與水下攝影機，追蹤了9隻「北方定居型虎鯨」。他們驚訝地發現，這些虎鯨會刻意改變航向，跟隨太平洋白邊海豚，利用海豚的回聲定位能力（echolocation）來尋找深海中的帝王鮭（Chinook salmon）。

    UBC海洋哺乳動物研究中心主任崔特斯（Andrew Trites）解釋，這是一種雙贏策略：虎鯨利用海豚當作「配備雷達的偵察兵」，節省尋找獵物的力氣；而海豚雖然找到了大鮭魚，卻因為嘴巴太小無法整隻吞下，必須依靠虎鯨將魚撕碎，海豚再跟在後面撿食碎肉（scraps）。

    首度影像證實 非偶然巧合

    研究團隊指出，過去雖然知道這兩種動物會互動，但這是「首度有影片證實」牠們在狩獵上的合作關係。數據顯示，當海豚在場時，虎鯨會潛得更深、游得更遠。影片中甚至拍到海豚短暫咬住鮭魚再放開，似乎在協助虎鯨捕獵。

    值得注意的是，這群虎鯨屬於「定居型」，專吃魚類，不會攻擊哺乳動物，因此海豚跟在旁邊不僅能分一杯羹，還能獲得「保鑣」級的保護，免受其他掠食者攻擊。雙方在過程中完全沒有展現出敵意，顯示這是一種高度默契的互助行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播