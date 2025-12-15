為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    秋田超狂便當「拇指大鮭魚+白飯」 美味程度震撼4500萬人

    2025/12/15 20:09
    位於東北地區的秋田縣，有一款白飯與配菜比例差距極大、名為「ぼだっこ飯」的便當，從今年2月起成為社群媒體熱門話題。（圖擷取自@susuki_hozuki 社群平台「X」）

    位於東北地區的秋田縣，有一款白飯與配菜比例差距極大、名為「ぼだっこ飯」的便當，從今年2月起成為社群媒體熱門話題。（圖擷取自@susuki_hozuki 社群平台「X」）

    全日本總計47個行政區，每個都道府縣都有不同的特色料理或獨家小吃，像是位於東北地區的秋田縣，有一款白飯與配菜比例差距極大、名為「ぼだっこ飯」的便當，從今年2月起成為社群媒體熱門話題。前往秋田旅遊的民眾與VR創作者好奇購買品嚐，紛紛給了「出乎意料地美味」等評價，相關貼文合計吸引超過4500萬人朝聖！

    據了解，秋田縣在地名物便當「ぼだっこ飯」在今年2月13日，因社群平台「X」（前Twitter）名為「鬼灯すすき」的日本網友分享食用心得，成為日本社群超人氣話題。從他分享的照片顯示，這個售價僅150日圓（約新台幣30元）的便當，盒內配菜僅有1塊約拇指大小的鮭魚肉，其他全都是白飯，極端的詭異比例讓人印象極為深刻。

    「鬼灯すすき」坦言，起初他以為這是什麼不浪費邊角料的寒酸食品，卻在開吃後驚呼連連，直言這是讓他想向所有人推薦的「秋田美食」。無獨有偶，活躍於社交VR平台的創作者「たましこ」，也在11月28日分享自己的品嚐心得，讚嘆這個便當完全顛覆想像地美味，甚至在開吃期間不會在意鮭魚肉太少，反而會產生「白飯不夠吃」等怨念。

    綜合日媒報導，所謂的「ぼだっこ」其實是秋田方言，意指味道極鹹的紅鮭，而「ぼだっこ飯」使用的鮭魚肉，正是秋田縣特產「鹽漬紅鮭」，它的鹹度比日本常見的醃漬食品還要更重，不僅能大幅延長保存期限，與白飯更是絕佳良伴，必須搭配享用。不少秋田縣民也指出，這款源自當地傳統飲食文化的便當，有讓人吃了迅速果腹等功效。

