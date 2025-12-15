為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    身分證暗藏「終極冷知識」 網震驚：活了幾十年都沒發現

    2025/12/15 16:18 即時新聞／綜合報導
    我國國民身分證，示意圖。（資料照）

    國民身分證是台灣民眾生活中最常使用的證件，但其設計中的一個細微特徵，近日在社群媒體上引發廣泛討論，許多網友驚呼自己「活了幾十年今天才知道」。

    一名網友13日在Threads發文分享，自己考試到一半意外發現，原來身份證上隔開姓名、生日與地址等欄位的「線條」，其實不是單純的「直線」，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所構成。

    貼文曝光僅2天已累積25萬次瀏覽、近1萬人按讚，網友紛紛驚呼「這個在鈔票的右下角也有」、「謝謝你，我活了21年今天才知道」、「可能是為了防偽，但這個期左高右底，看得好難過」、「你是不是上廁所忘記帶手機，只帶了身分證所以研究的很透徹」。

    根據內政部戶政司官網說明，現行身分證的欄位分隔線確實是由細微英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」無間隔地重複組成。這項設計並非單純的裝飾，而是重要的防偽機制之一。

    內政部戶政司提醒，民眾可藉由放大檢視分隔線是否存在該特徵，作為身分證真偽的鑑別依據，能有效提升證件的安全性，防止偽造。

    內政部戶政司指出，民眾可藉由放大檢視分隔線是否存在該特徵，作為身分證真偽的鑑別依據。（擷取自內政部戶政司官網）

    熱門推播