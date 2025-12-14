為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    大猩猩也會金雞獨立？搞笑攝影獎冠軍出爐 「功夫飛踢」笑翻全球

    2025/12/14 13:46 編譯陳成良／綜合報導
    英國攝影師梅思-科恩在盧安達捕捉到這隻年輕大猩猩單腳站立、看似在「熱舞」或展現「功夫」的逗趣瞬間，勇奪今年「搞笑野生動物攝影獎」總冠軍。（圖擷取自Nikon Comedy Wildlife Awards）

    英國攝影師梅思-科恩在盧安達捕捉到這隻年輕大猩猩單腳站立、看似在「熱舞」或展現「功夫」的逗趣瞬間，勇奪今年「搞笑野生動物攝影獎」總冠軍。（圖擷取自Nikon Comedy Wildlife Awards）

    大自然總是充滿驚喜與笑料。據《CNN》報導，年度盛事「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）日前在倫敦揭曉得獎名單。英國攝影師梅思-科恩（Mark Meth-Cohn）憑藉1張捕捉到大猩猩看似在展現「功夫飛踢」或「熱舞」的逗趣照片，從超過1萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪年度總冠軍。

    這張名為「擊掌」（High Five）的作品，同時也拿下了哺乳動物類別的冠軍。照片主角是1隻年輕的雄性大猩猩，在盧安達維龍加山脈（Virunga mountains）的叢林中，單腳站立、手腳張開，彷彿正在進行1場特技表演。

    梅思-科恩在獲獎聲明中透露，為了尋找大猩猩的蹤影，他在維龍加山脈跋涉了整整4天，這份耐心最終獲得了回報。他描述當時的情況：「1隻年輕的雄性大猩猩非常熱衷於炫耀牠的雜技天賦：旋轉、翻滾和高踢。觀看牠的表演純粹是一種快樂，我很激動能在這張照片中捕捉到牠俏皮的精神。」

    青蛙扭打變「受洗」 13歲少年獲獎

    除了總冠軍外，其他類別的得獎作品也相當吸睛。來自美國的13歲少年貝爾（Grayson Bell），以1張名為「不情願的受洗者」（Baptism of an unwilling convert）的照片，一舉拿下「尼康青少年攝影師獎」（16歲以下）以及「爬行動物、兩棲動物和昆蟲類別」雙料冠軍。照片中捕捉到2隻青蛙在水中扭打的畫面，像極了1隻青蛙正強壓著另1隻進行受洗儀式，畫面生動且充滿幽默感。

    德國攝影師魯斯特邁爾（Paula Rustemeier）則以1張名為「衝向舞池」（Hit the dance floor）的狐狸照片，獲得了「尼康青年類別」（25歲以下）冠軍。

    主辦單位表示，今年是比賽創辦以來參賽件數最多的1年，共收到來自109個國家、超過1萬份參賽作品。經過評審團篩選出40張決選照片後，最終選出了各類別的優勝者。這些獲獎作品目前正在倫敦展出，持續至12月14日，而「民眾票選獎」則將持續開放投票至明年3月1日。

    美國13歲少年貝爾（Grayson Bell）拍下兩隻青蛙在水中扭打、宛如「不情願的受洗」瞬間，一舉拿下「尼康青少年攝影師獎」及「爬行、兩棲與昆蟲類別」雙料冠軍。（圖擷取自Nikon Comedy Wildlife Awards）

    美國13歲少年貝爾（Grayson Bell）拍下兩隻青蛙在水中扭打、宛如「不情願的受洗」瞬間，一舉拿下「尼康青少年攝影師獎」及「爬行、兩棲與昆蟲類別」雙料冠軍。（圖擷取自Nikon Comedy Wildlife Awards）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播