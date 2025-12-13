為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    奇！日本京都地鐵站獨缺「7號出口」 神似電影《8號出口》

    2025/12/13 20:31 即時新聞／綜合報導
    日本京都五條站有5號及8號出口，獨缺7號出口，被當地人稱為「7大不可思議」。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本京都五條站有5號及8號出口，獨缺7號出口，被當地人稱為「7大不可思議」。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    驚悚遊戲改編、由「嵐」的二宮和也主演的日本驚悚片《8號出口》，主角在地鐵出口中，如果周圍景色或行人有任何異常（異變），就必須回頭，沒有就繼續往前走，最終到達8號出口。而在日本京都市地鐵五條站，有一個怎麼樣都找不到的出口，被當地居民稱為「五條站7大不可思議」之一。

    京都新聞》報導，由於從6號出口上去的公車站，那邊貼的地圖上有標記「7號出口」，照著指標往「7號出口」走，卻走到收費停車場，因此懷疑「是不是以前曾經有過7號出口，後來被拆除了」。

    京都市交通局回覆「五條站從來沒有7號出口」，因為烏丸線上所有車站面向國際會館站時，單號出口都在右側，雙號出口都在左側，五條站的出口也是按照這個規則所設定，因此沒有7號出口。

    1981年京都地鐵開通時，五條站只有到6號出口，到了1995年因為車站裝了電梯，增設了現在的6號出口，原先的6號出口則改成現在的8號出口。至於為什麼公車站的地圖會有「7號出口」，負責地圖的工作人員說這純屬意外，已經將「7號出口」貼起來了。

    事實上烏丸線上還有其他「不存在的出口」，向是今出川站的5號出口和北大路站的4號出口。和五條站一樣，今出川站的出口編號也是為了方便旅客。北大路站原本有6個出口，但在1994年左右建造巴士總站及北大路城綜合大樓時，將2號和4號出口合併了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播