奇！日本京都地鐵站獨缺「7號出口」 神似電影《8號出口》

日本京都五條站有5號及8號出口，獨缺7號出口，被當地人稱為「7大不可思議」。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

驚悚遊戲改編、由「嵐」的二宮和也主演的日本驚悚片《8號出口》，主角在地鐵出口中，如果周圍景色或行人有任何異常（異變），就必須回頭，沒有就繼續往前走，最終到達8號出口。而在日本京都市地鐵五條站，有一個怎麼樣都找不到的出口，被當地居民稱為「五條站7大不可思議」之一。

《京都新聞》報導，由於從6號出口上去的公車站，那邊貼的地圖上有標記「7號出口」，照著指標往「7號出口」走，卻走到收費停車場，因此懷疑「是不是以前曾經有過7號出口，後來被拆除了」。

京都市交通局回覆「五條站從來沒有7號出口」，因為烏丸線上所有車站面向國際會館站時，單號出口都在右側，雙號出口都在左側，五條站的出口也是按照這個規則所設定，因此沒有7號出口。

1981年京都地鐵開通時，五條站只有到6號出口，到了1995年因為車站裝了電梯，增設了現在的6號出口，原先的6號出口則改成現在的8號出口。至於為什麼公車站的地圖會有「7號出口」，負責地圖的工作人員說這純屬意外，已經將「7號出口」貼起來了。

事實上烏丸線上還有其他「不存在的出口」，向是今出川站的5號出口和北大路站的4號出口。和五條站一樣，今出川站的出口編號也是為了方便旅客。北大路站原本有6個出口，但在1994年左右建造巴士總站及北大路城綜合大樓時，將2號和4號出口合併了。

