這則Google評論只有台灣人才看得懂！ 網笑翻：三層加密

有台灣人在Google map上給出五星正面評價，但內容使用台灣人特有的加密語言，正港台灣人才能讀懂。（圖取自Google map）

除了被網友戲稱是「精靈文」的注音符號外，把台語打成繁體字也是一種專屬台灣人的加密格式。日前有位網友在美國奧蘭多要找餐廳時，在清一色好評中看到1則「只有台灣人才看得懂的評價」，發文直呼「謝謝好心人」，同時請廣大網友推薦給他奧蘭多好吃的餐廳。

社群平台瘋傳一張Google評論截圖，雖然是有5顆星星，餐點、服務、氣氛都給到滿分五分，但評論內容似乎不是這個意思。「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，最後還加了一個愛心的表情符號，乍看之下是則正面評價，不過讀出來的台灣人就會知道這是勸退文。

有網友分析，這是一種3層加密語言：第1層是中文，外國人一定看不懂；第2層是繁體，使用簡體的人不一定看得懂；第3層是用非正統方式，使用地方方言，是最深層加密的部分。但是有網友回報，馬來西亞人跟Gemini 3能正確解讀。

發出加密評論的作者本人謙虛回覆「舉手之勞不足掛齒」，網友封他為「Google地圖英雄是你」、「評論超人」，也說這樣子評論「防雷又不失禮儀很讚」、「天才評論者」、「真是最美的風景」、「這加密太厲害」。

台灣網友紛紛學會這種加密方式，「以後橫著走說我精通雙語加密」、「知道在非台灣的地方怎麼寫評價了」、「我以後出國也要這樣留言造福台灣人」、「專屬於台灣人的加密文」、「台灣人加密語，好吃不一定會說，難吃一定會走告的習慣也是」、「如果要再提高等級，還可以加注音文、五十音及表情符號」、「真的是連翻譯軟體都翻不出來」。

店家不知道評論的真正內容，給的回應是「很高興能滿足您的期望」。（圖取自Google map）

