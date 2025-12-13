為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    這則Google評論只有台灣人才看得懂！ 網笑翻：三層加密

    2025/12/13 16:48 即時新聞／綜合報導
    有台灣人在Google map上給出五星正面評價，但內容使用台灣人特有的加密語言，正港台灣人才能讀懂。（圖取自Google map）

    有台灣人在Google map上給出五星正面評價，但內容使用台灣人特有的加密語言，正港台灣人才能讀懂。（圖取自Google map）

    除了被網友戲稱是「精靈文」的注音符號外，把台語打成繁體字也是一種專屬台灣人的加密格式。日前有位網友在美國奧蘭多要找餐廳時，在清一色好評中看到1則「只有台灣人才看得懂的評價」，發文直呼「謝謝好心人」，同時請廣大網友推薦給他奧蘭多好吃的餐廳。

    社群平台瘋傳一張Google評論截圖，雖然是有5顆星星，餐點、服務、氣氛都給到滿分五分，但評論內容似乎不是這個意思。「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，最後還加了一個愛心的表情符號，乍看之下是則正面評價，不過讀出來的台灣人就會知道這是勸退文。

    有網友分析，這是一種3層加密語言：第1層是中文，外國人一定看不懂；第2層是繁體，使用簡體的人不一定看得懂；第3層是用非正統方式，使用地方方言，是最深層加密的部分。但是有網友回報，馬來西亞人跟Gemini 3能正確解讀。

    發出加密評論的作者本人謙虛回覆「舉手之勞不足掛齒」，網友封他為「Google地圖英雄是你」、「評論超人」，也說這樣子評論「防雷又不失禮儀很讚」、「天才評論者」、「真是最美的風景」、「這加密太厲害」。

    台灣網友紛紛學會這種加密方式，「以後橫著走說我精通雙語加密」、「知道在非台灣的地方怎麼寫評價了」、「我以後出國也要這樣留言造福台灣人」、「專屬於台灣人的加密文」、「台灣人加密語，好吃不一定會說，難吃一定會走告的習慣也是」、「如果要再提高等級，還可以加注音文、五十音及表情符號」、「真的是連翻譯軟體都翻不出來」。

    店家不知道評論的真正內容，給的回應是「很高興能滿足您的期望」。（圖取自Google map）

    店家不知道評論的真正內容，給的回應是「很高興能滿足您的期望」。（圖取自Google map）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播