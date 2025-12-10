日本這根地瓜長得好威！ 網驚：阿姆斯特朗砲

日本網友分享外型奇特的地瓜，稱為「完成度很高的阿姆斯特朗砲」。（圖擷取自@hanawa_bassman社群平台「X」）

大自然總是神奇奧妙，有些作物最後長成的樣子經常會讓人會心一笑。日本網友收到朋友送來的地瓜，其中一個神似男性生殖器，他拍下獨照PO網，引來374萬次網友觀看，紛紛貼出各式哏圖，驚呼是「新阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「はなわ」的日本網友發文分享，收到從宮崎那邊來的地瓜，謝謝朋友贈送好吃的地瓜。雖然文字乍看之下是正經八百的分享文，所附的兩張圖片卻不單純，第1張圖片中可以看到地瓜群中，有顆長得特別與眾不同，第2張照片甚至是它的獨照，神似男性陰莖。

眾網友除了在貼文底下留下各式各樣的哏圖，也留言「夠了，別再吃這些長得像陰莖的蔬菜了」、「超大」、「它吃起來是什麼味道啊，有點難想像」、「完成度很高的阿姆斯特朗砲」、「超猥瑣的地瓜」、「它甚至有毛」、「傳說等級的地瓜」。

