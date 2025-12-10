為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    狗開門放牛馬進屋！澳議員看監視器傻眼：魚缸水被喝光

    2025/12/10 15:24 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲北領地議員麥凱（Andrew Mackay）公布家中監視器畫面，顯示自家愛犬頂開玻璃門後，寵物牛與馬竟大搖大擺闖入客廳「開派對」，讓飼主哭笑不得。（法新社）

    家裡養寵物要小心「內神通外鬼」。澳洲北領地（Northern Territory）一名議員日前外出用餐，回家後赫然發現客廳彷彿遭颱風過境。調閱家中寵物監視器後，他驚訝地發現，竟是自家愛犬學會了開門，還大方邀請飼養在院子裡的寵物牛與馬進屋「開派對」，讓飼主哭笑不得。

    據《法新社》報導，澳洲北領地議員麥凱（Andrew Mackay）上週末在社群媒體上傳了這段「罪證確鑿」的影片。事發當時，麥凱與未婚妻正外出享用晚餐。家中飼養的米克斯犬「雷霆」（Thunder）在大約10分鐘後，竟用鼻子熟練地頂開了客廳的滑動式玻璃門，隨後溜到院子玩耍。

    就在門戶大開之際，麥凱飼養的寵物閹牛「蘇」（Sue）小心翼翼地探頭走進了這棟位於達爾文（Darwin）的住宅。緊接著，寵物馬「蟋蟀」（Cricket）也跟著踏進客廳，甚至對著沙發聞了一輪，彷彿在視察新領地。

    玩了1.5小時 魚缸淪為飲水機

    麥凱受訪時表示，這場「動物派對」持續了約一個半小時。影片顯示，體型龐大的「蘇」在進屋後，因為在門框上磨蹭脖子抓癢，意外將玻璃門推得更開，讓牠與「蟋蟀」能自由進出。兩隻大型動物在客廳內輪流玩耍，過程中撞翻了櫃子上的物品，現場一片狼藉。

    更讓麥凱崩潰的是，「蟋蟀」不僅翻出了原本準備給雞吃的蔬菜殘渣撒得滿地都是，還把客廳的魚缸當成了飲水機。「魚缸裡的水明顯少了一大半，」麥凱無奈地說，「我不知道原本養了多少條魚，但我假設牠們應該都還活著。」

