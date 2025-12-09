為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    「耶誕老人」空投監獄！無人機送包裹遭截獲 有牛排還有大麻

    2025/12/09 19:17 即時新聞／綜合報導
    獄方公開的照片可見以無人機「空投」的耶誕大禮，裡頭有牛排、螃蟹腳、大量的香菸以及大麻。（圖擷自X/S.C. Department of Corrections）

    獄方公開的照片可見以無人機「空投」的耶誕大禮，裡頭有牛排、螃蟹腳、大量的香菸以及大麻。（圖擷自X/S.C. Department of Corrections）

    距離耶誕節僅剩三週，美國南卡羅萊納州的一處監獄驚傳「耶誕老人空投禮物」！據《美聯社》報導，李懲教所（Lee Correctional Institution）的警衛週日清晨在監獄院子內，攔截到一個由無人機投遞的大型包裹。包裹內容物極度豐盛，包括食物與香烟，好似準備在獄中享用一頓豪華耶誕大餐，讓獄政官員哭笑不得。

    南卡羅萊納州懲教部門（SCDOC）隨後在社群平台X上以「#ContrabandChristmas」（違禁耶誕）標籤分享了這件趣事。公布的照片中可見這位「耶誕老人」為囚犯們精心準備了份耶誕禮物，包括一塊生牛排、螃蟹腳、大量的香菸以及大麻。

    監獄發言人夏恩（Chrysti Shain）對此幽默回應：「我猜那些期待包裹的囚犯現在肯定很『抓狂』（crabby，雙關語，意指想吃螃蟹或脾氣暴躁）！」當局已扣押了這架用於投遞的無人機，並展開調查，但目前尚未逮捕任何涉案人員。

    當局坦言，如何防止禁運品流入州立監獄一直是場「持久戰」。過去，走私者會使用拋擲或彈射的方式將手機、毒品或其他非法物品越過圍牆。但在監獄增高圍欄並加裝頂部防護網後，走私份子轉向使用無人機進行空投。這迫使監獄官員必須不斷在院內外巡邏，追蹤那些試圖投遞包裹的微小飛行器。

    獄政官員強調，在南卡羅萊納州，光是在監獄附近駕駛無人機就構成輕罪，可判處最高30天監禁；而一旦成功將違禁品空投到監獄內，則構成重罪，最高可判處10年徒刑。

