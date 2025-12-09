碰到地震鯰魚會暴動？ 日網友PO影片：牠會換個地方睡覺

原PO家的鯰魚在地震中「處變不驚」繼續換個地方睡覺，破除了「鯰魚遇到地震會暴動」的傳言。（圖擷取自@not_Rrider社群平台「X」）

日本青森縣外海昨（8日）深夜發生規模7.5強震，讓氣象廳一度針對北海道、東北地區等太平洋沿岸發布海嘯注意警報。傳聞中鯰魚能夠預測地震且會暴動，然而這位PO主的鯰魚破除了傳言，只見水搖晃不止，但鯰魚在搖晃的水中，換個地方繼續淡定入睡。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Rじゃない方のらいだー」的日本網友發文先報平安，並說道從右邊那個魚缸的狀況就看得出來，地震發生時，鯰魚最優先考慮的是「繼續睡覺」並躲到陰影底下，所以關於「鯰魚暴動就會地震」根本是假的。

樓下也有相同經驗的網友附和表示，當年阪神淡路大地震發生時，他的3個90公分水族箱裡養了紅尾鯰與其他魚類，但牠們都沒有反應，反而是水箱裡大部分的水都溢出來了，淹沒了整個房間。

バイクは無事でよかった

バイク「は」！



我が家は津波警報が出る前に4つの水槽が大津波よ



右水槽見てわかるけど地震起きても寝ること優先で陰に行くから

ナマズが暴れたら地震来るは嘘 pic.twitter.com/01rTdPqpz8 — Rじゃない方のらいだー （@not_Rrider） December 8, 2025

